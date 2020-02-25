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Genç ressamdan büyük başarılar

Sevinç Sürer yaptığı tablolarla adından sıkça söz ettiriyor yaptığı tablolarla adından sıkça söz ettiriyor

Genç ressamdan büyük başarılar

Sevinç Sürer yaptığı tablolarla adından sıkça söz ettiriyor yaptığı tablolarla adından sıkça söz ettiriyor

25 Şubat 2020 Salı 11:14
Genç ressamdan büyük başarılar
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Bugüne kadar yaptığı başarılı çalışmalarla isminden sıkça söz ettiren genç ressam Sevinç Sürer yaptığı tablolarla bir çok başarılara imza atıyor.

Gerek yurt içi, gerekse de yurt dışındaki bir çok sergiye katılan ve başarılı çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken genç ressam Sevinç Sürer en büyük hayalinin Türk tablolarını dünyaya tanıtmak olduğunu açıkladı.

Son dönemlerde bir çok ressamın Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde sergiler açtığını ve bu sergilere o şehirlerde yaşayan sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Sevinç Sürer bundan büyük bir gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.

Sanatın dini, dili, ırkı olmadığını belirten Sevinç Sürer “Resimlerimde kanat figürlerini çok sık kullanıyorum, çünkü tuvallerimi fırçalarımla olduğu kadar görünmeyen, hayali kanatlarımla da boyuyorum. O kanatlar ki beni özgürce uçarak, dayatılan katı, soğuk gerçeklikten hızlıca uzaklaştırmak için varlar. Resimlerimde kadın figürlerini de çok kullanıyorum, çünkü ben bir kadınım ve kadınlar geçmişin, geleceğin ve şimdinin, dahası zamanın hüküm sürmediği bir evrenin tanrıçalarıdır. Özetle; kendimi bildim bileli resim yapan, hayallerini, düşlerini, imgelemlerimi tuvale aktaran bir gezginim” diye konuştu.

1999 yılından bugüne kadar reprodüksiyon, artistik çalışmaları ve özel resim derslerini kendi atölyesinde sürdüren başarılı sanatçı yurt içindeki başarısını yurt dışında da sürdürmeyi hedefliyor.

KATILDIĞI SERGİLER:

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1991- Milli Eğitim Bakanlığı Resim afiş yarışması 2.lik ödülü

1995- Atatürk Kültür Merkezi karma sergi /İstanbul

1997-1999 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı resim yarışması sergileri /TC

2009- Aziz Nesin Vakfı yararına düzenlenen bağış sergisi / İstanbul

2013-Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği, Karacasu Afrodisias Kültür ve Sanat Festivali (konuk sanatçı)

2018-Pinello Galery gurup karma sergileri /Bulgaristan -Varna

2019-Design Festa Gallery kişisel sergi /Tokyo-Japonya başta olmak üzere resimleri ulusal ve uluslararası bir çok özel koleksiyonda yer alan başarılı sanatçı, yakın zamanda yurt dışında yeni sergiler açmaya hazırlanıyor. (mha)

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Sevinç Sürer Yaptığı Tablolarla Adından Sıkça Söz Ettiriyor
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