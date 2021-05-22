GAÜ Müzik Öğretmenliği bölümü öğrencisi Arslan'ın “Durmadan” isimli single çalışması dijital platformlarda yayınlandı

Müzik kariyerinin nasıl başladığı hakkında açıklamalarda bulunan Arslan; “Lisede ilk hedefim tıptı ama müzik öğretmenlerim sürekli beni müziğe yönlendirmeye, ön plana çıkarmaya çalışırlardı. Vodafone Freezone Müzik Yarışması'na hazırlandım ve müzik kariyerimde ki yolculuğum böyle başladı. Müzik benim hayatım oldu.Çocuklarıda çok sevdiğim için onlara müziği sevdirmek istedim ve GAÜ Müzik Öğretmenliği Bölümüne kayıt oldum. Bölüm Başkanımız Deniz Sever hocamada destekleri için çok teşekkür ediyorum. Onun etkisiyle GAÜ Müzik Öğretmenliği bölümü olarak birlikte bir çok projemiz oldu” dedi.

“Genelde Şiir Yazarım Ve Bu “Durmadan” Şarkımın Sözleride Bu Şiirlerimden Bir Tanesi”

“Durmadan” isimli parçasının hikayesi hakkında açıklamalarda bulunan Arslan;

“”Durmadan” benim çok önemli hayatımın dönüm noktası saydığım bir hikayeyi anlatıyor. Herkes bu parçayı aşk şarkısı zannetti ama şarkım vefat eden ablama özlemimi içeriyor. Şarkımın sözleri, klibi, klipte oynayan beyaz giyinen figür ablamı temsil etmektedir. Klipteki küçük, büyüyen çocukta beni temsil etmektedir.

Korkularım vardı. Çünkü yeni bir şey yapmak, insanlara kendi yaptığın bir şeyi sevdirmek çok zor. Şarkım uzun zamandan beri hazırdı, en uygun zamanının bu zaman olduğunu düşündüm ve paylaşmak istedim. Hazırda bir çok bestem var, sırayla zamanı gelince hepsini paylaşmaya devam edeceğim” dedi.

“KKTC'de Müzik Konusunda Bir Çok Değerli İsim Var”



“Şebnem Ferah İle Aynı Sahneyi Paylaşma Hayalim Var”

Arslan; “Ana dal olarak Rock müzikle ilgileniyorum. İdol olarak Şebnem Ferah'ı görüyorum. Onunla özellikle İstanbul'da, büyük festivallerde aynı sahnede yer almak isterim” dedi.

