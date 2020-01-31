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FODER’den kartpostallık fotoğraflar

Son haftalarda fotoğraf çekim gezilerini yoğunlaştıran FODER, 25 Ocak 2020 Cumartesi günü de Trodos bölgesindeki şelalelerde çekimler gerçekleştirdi.

FODER’den kartpostallık fotoğraflar

Son haftalarda fotoğraf çekim gezilerini yoğunlaştıran FODER, 25 Ocak 2020 Cumartesi günü de Trodos bölgesindeki şelalelerde çekimler gerçekleştirdi.

31 Ocak 2020 Cuma 16:39
FODER’den kartpostallık fotoğraflar

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Gün boyunca Peristerona – Xyliatos – Lagudera – Madari – Giberunda ––Monyad - Fini güzergahını takip ederek Mesapotamos - Cantara – Milomeni şelalelerine uğrayan FODER Üyeleri, birbirinden güzel fotoğraf çekimleri yaptılar. Mart ayında açılacak sergi hazırlıklarını aralıksız sürdüren FODER üyeleri, Dernek binasında gerçekleştirdikleri eğitim çalışmalarını hafta sonu yapılan fotoğraf çekim gezileri ile pekiştiriyorlar.

Anahtar Kelimeler:
FODER
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