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Felsefe,Sosyoloji Emekli Öğretmeni Teoman Ersöz'ün ilk şiir kitabı yayınlandı

Teoman Ersöz'ün “Akdeniz’den Esintiler” isimli 220 sayfadan oluşan ilk şiir kitabı satışa sunuldu.

23 Ocak 2021 Cumartesi 19:21
Felsefe,Sosyoloji Emekli Öğretmeni Teoman Ersöz'ün ilk şiir kitabı yayınlandı
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1939 yılında Limasol’da doğup, ilk ve ortaokul eğitimini Limasol’da tamamlayan Ersöz,Namık Kemal Lisesinden mezun oldu.

Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nin Felsefe Bölümü’nden mezun olduktan sonra öğretmenlik yapmaya başladı.

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Uzun yıllar Namık Kemal Lisesi,Lefkoşa Türk Kız Lisesi ,Lefkoşa Türk Lisesi ve Lefke Gazi lisesinde öğretmenlik yapan Ersöz, bir dönem bakanlıkta felsefe müfettişliğinde de bulundu.

Gençlik, Spor ve Çalışma Bakanlığı’nda bakanlık müdürlüğü sıfatıyla devlet hizmetlerini sürdüren Ersöz, 1990’da emekli oldu. Teoman Ersöz, evli, 3 çocuk ve 4 torun sahibidir.

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Son Güncelleme: 23.01.2021 20:55
Anahtar Kelimeler:
Teoman ErsözAkdenizden Esintiler
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