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DAÜ sanatsal etkinliklerine Yeşim Kartaler ile devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Rüstem Kitabevi ile imzaladığı protokol çerçevesinde sanatsal etkinliklerine devam ediyor.

DAÜ sanatsal etkinliklerine Yeşim Kartaler ile devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Rüstem Kitabevi ile imzaladığı protokol çerçevesinde sanatsal etkinliklerine devam ediyor.

14 Şubat 2020 Cuma 12:44
DAÜ sanatsal etkinliklerine Yeşim Kartaler ile devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Rüstem Kitabevi ile imzaladığı protokol çerçevesinde sanatsal etkinliklerine devam ediyor. Bu bağlamda DAÜ, Vasıf Kortun’un “Üniversitelerimizin Müzesi / Üniversite Müzeleri” başlıklı söyleşisinin ardından, Yeşim Kartaler “Müze Yapmak Kolay Mı?” konulu ikinci söyleşiyi gerçekleştirecek. 20 Şubat 2020 Perşembe günü, saat 19:00’da, Rüstem Kitabevi’nde düzenlenecek olan söyleşide; müzenin toplumdaki rolü, bunun proje süreçlerine etkileri gibi konuların yanı sıra, bir müze oluşturma projesinin fikir aşamasından başlayarak, mekan, tema, koleksiyon ekseninde nasıl hayata geçirilebileceği masaya yatırılacak. Aynı zamanda “Paydaşlarımız kim olmalı? Nasıl başlıyoruz? Proje ekibinde kimler olmalı? Müzeyi kimin için yapıyoruz? Sürdürülebilirliği nasıl sağlayacağız?” gibi sorulara cevap aranacak.

Konuya ilişkin DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya tarafından yapılan açıklamada “Son dönemlerde üniversitelerin yanısıra belediyelerin de müze açma konusundaki niyetleri düşünüldüğünde, bu konularda bilgi paylaşımı, yeni anlayışların ve uygulamaların takip edilmesi ve tartışılması bağlamında bir platformun oluşturulması faydalı gözüküyor. Büyük emek ve maliyet içeren böylesi ekip çalışmalarının sağlıklı gelişimi için baştan doğru yöntemlerle bilinçli şekilde hareket edilmesi ise gerekli” ifadeleri kullanıldı.

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Yeşim Kartaler Kimdir?

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans programının ardından 2009 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Müzecilik Yüksek Lisans Programı’nı bitirdi. Kamuya ve özel sektöre müze tasarımı ve planlaması, mimari programlarının hazırlanması, müze ve sergi eğitim projeleri ve eğitim kitapçıklarının hazırlanması konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

Kartaler, Ekim 2017 tarihinden itibaren Mithra İstanbul firmasının kurucusu olarak yine müze ve sergi projeleri konularında çalışmalarına devam ediyor. Nisan 2014 tarihinde ise Müze Sergi İşleri firmasının kurucu ortağı olarak kamu ve özel sektör için müze ve sergi projelerini hayata geçirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen SEKA Kâğıt Müzesi Projesi’nde müze danışmanlığı görevini üstlendi. Kartaler, Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği’nin kurucu üyesi olarak, dernek başkanlığı ve başkan yardımcılığı görevlerini yürüttü.

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Anahtar Kelimeler:
DAÜ Sanatsal EtkinlikleriYeşim Kartaler
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