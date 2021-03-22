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“Coronus” Toronto Uluslarası Animasyon Sanatları Festivali’nde

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) ilk prodüksiyonu olan, üniversitenin Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim görevlisi Arvin Medghalchi’nin senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği, “Coronus” adlı kısa animasyon film, Kanada’da Toronto Uluslararası Animasyon Sanatları Festivali’nde (TAAFI) yarışacak.

22 Mart 2021 Pazartesi 13:20
“Coronus” Toronto Uluslarası Animasyon Sanatları Festivali’nde
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ARUCAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, ARUCAD prodüksiyonu olan, senaryosunu ve yönetmenliğini ARUCAD Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim görevlisi Arvin Medghalchi’nin, müzik tasarımını ise Gianmarco Bozoğlu’nun üstlendiği “Coronus” animasyon filminin, 2300 film arasından resmi olarak seçildiği bildirildi.  

“Coronus” filmi, bir virüs salgını ve karantina sırasında, virüsün kendisi tarafından kovalanan bir adamın, bu durumda hayatta kalma hikâyesini anlatıyor. Film boyunca, izleyiciler baş karakterin yaşadığının aklın bir numarası olup olmadığını sorguluyor. 

“Coronus”, geçen yıl Kanada’da düzenlenen Korku Filmleri Ödülleri Film Festivali’nde En İyi Sanatsal Başarı kategorisinin kazananı olmuştu. 
Kanada'da dünyanın dört bir yanından en iyi animasyon sanatlarını sergilemek için düzenlenen Toronto Uluslararası Animasyon Sanatları Festivali (TAAFI), bu yıl 24-27 Mart tarihleri arasında http://taafi.com adresinden çevrimiçi olarak gerçekleşecek. 
    

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İranlı yönetmen ve illüstratör olan Medghal, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı alanlarından mezun ve bağımsız animasyon film yönetmenliği alanında 15 yılın üzerinde bir deneyime sahip. Birçok uluslararası film festivalinde gösterilen ve ödül alan stop-motion türü animasyonlarıyla bilinen Medghal, ilgi alanı görsel hikâye anlatımında en iyi sonuçları elde edebilmek için farklı teknikler kullanıyor. 2017 yılından bu yana Arucad İletişim Fakültesi’nde akademisyen olarak görev yapmakta. 

 

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Son Güncelleme: 22.03.2021 14:20
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