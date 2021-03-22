“Coronus” Toronto Uluslarası Animasyon Sanatları Festivali’nde

ARUCAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, ARUCAD prodüksiyonu olan, senaryosunu ve yönetmenliğini ARUCAD Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim görevlisi Arvin Medghalchi’nin, müzik tasarımını ise Gianmarco Bozoğlu’nun üstlendiği “Coronus” animasyon filminin, 2300 film arasından resmi olarak seçildiği bildirildi.

“Coronus” filmi, bir virüs salgını ve karantina sırasında, virüsün kendisi tarafından kovalanan bir adamın, bu durumda hayatta kalma hikâyesini anlatıyor. Film boyunca, izleyiciler baş karakterin yaşadığının aklın bir numarası olup olmadığını sorguluyor.

“Coronus”, geçen yıl Kanada’da düzenlenen Korku Filmleri Ödülleri Film Festivali’nde En İyi Sanatsal Başarı kategorisinin kazananı olmuştu.

Kanada'da dünyanın dört bir yanından en iyi animasyon sanatlarını sergilemek için düzenlenen Toronto Uluslararası Animasyon Sanatları Festivali (TAAFI), bu yıl 24-27 Mart tarihleri arasında http://taafi.com adresinden çevrimiçi olarak gerçekleşecek.







