“Alaylı Mizansen” oyunu, izleyicileri kahkahaya boğdu

Absürt komedi türündeki Alaylı Mizansen oyunu, iki gün boyunca Levent Kindergarden’da sahnelendi. UKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Mete Boyacı, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri ile Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi Müdürü Gamze Atay’ın da izleyici olarak yer aldığı tiyatro oyununa, öğrencilerde büyük ilgi gösterdi.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Tiyatro Kulübü’nün üniversitedeki en aktif kulüplerden biri olduğunu belirterek, “UKÜ Tiyatro Kulübü’nün 20. yılına özel olarak düzenlediği bu tiyatro oyunu oldukça başarılıydı. Tiyatro Kulübü’ne başarılarının devamını diliyorum” dedi.

UKÜ Tiyatro Kulübü Başkanı Safa Olgun Atılgan, Tiyatro kulübünün bu yıl 20. yılı olduğunu belirterek, 2020 yılına “Yeni Sezon Yeni Vizyon” olarak başladıklarını kaydetti.

Safa Olgun Atılgan, birlik ve beraberliklerinin bütün zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olduğunun altını çizerek, “Bizi yalnız bırakmayıp izlemeye gelen seyircilerin alkışları, bu süreç boyunca yaşadığımız zorlukların ortadan kalkmasını sağladı” dedi.

Alaylı Mizansen adlı oyunun yönetmeni olan Emine Çaparali ise “Bu oyunda görev alan arkadaşlarımızın birçoğu ilk kez sahne deneyimi yaşıyor, aslında benim de yönetmenlik koltuğuna oturduğum ilk oyun” dedi.

Çaparali, “Zorluk olarak bakıldığında eski jenerasyon ile yeni arkadaşlarımızı birlikte organize etmek oldukça güç, ama bir o kadar da eğlenceli oldu” ifadelerini kulandı.