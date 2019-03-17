5. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması sergisi yarın açılıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi himayelerinde bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması Sergisi yarın açılıyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit’in de hazır bulunacağı açılış saat 18.30’da İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda gerçekleşecek.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, sergide, 5. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması’na katılan sanatçıların hafta boyunca Girne Halk Kütüphanesi’nde yaptıkları çalışmaları sonucunda tamamladıkları eserleri ile birlikte, etkinliğe onur konuğu olarak katılan ülkemiz duayen sanatçılarından Emel Samioğlu ve İsmet Tatar’ın eserlerinden örnekler sanatseverlerin izlenimine sunulacak.

ULUSLARARASI KADIN SANATÇILAR SANAT BULUŞMASI’NA KATILAN SANATÇILAR…

Etkileşimli Drama Derneği’nin işbirliğinde ve Girne Belediyesi’nin katkılarıyla hayata geçirilen ve Proje Koordinatörlüğü ile Küratörlüğünü İpek Denizli Karagöz’ün yaptığı sanat buluşması, farklı ülkelerden, farklı kültür ve disiplinlerden KKTC’ye gelen sanatçıların, ülkemiz sanatçıları ile birlikte sanat üretebilmelerine imkân yaratmak hedefiyle düzenlendi.

Sergide sanat buluşmasına katılan ülkemiz seramik ve resim sanatçıları İpek Denizli Karagöz, Semral Öztan, Gökçe Keçeci, Nergül Gezer Dündar ve Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Bedia Kale’nin eserleri yer alıyor. Sergide ayrıca Türkiye’den katılan Prof. Dr. Meliha Yılmaz ve Emel Ülüş’ün, İran’dan katılan Elmira Shokr Pour’un, Mali’den katılan Massira Toure’un, Hindistan’dan katılan Sangeeta Gupta’nın, Brezilya’dan katılan Guadalupe Romero Silva’nın, Sırbistan’dan katılan Gala Caki’nin, Bosna Hersek’ten katılan Radmila Lizdek’in ve Makedonya’dan katılan Elizabeta Avramovska’nın eserleri bulunuyor.