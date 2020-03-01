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Tufan Erhürman
Tufan Erhürman

5. Tatlısu Ot Kültür Festivali başladı

Tatlısu Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlene Ot Kültür Festivali’nin 5. bugün köy meydanında yer aldı.

5. Tatlısu Ot Kültür Festivali başladı

Tatlısu Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlene Ot Kültür Festivali’nin 5. bugün köy meydanında yer aldı.

01 Mart 2020 Pazar 16:47
5. Tatlısu Ot Kültür Festivali başladı
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İdlib’de şehit düşenler ve Hastane yangınındaki can kayıplarından dolayı etkinlikteki birçok müzik ve eğlence gösterisi iptal edilirken sadece kurulan stantlarda satış yapıldı ve çocuklara yönelik bazı aktiviteler gerçekleştirildi.

Etkinliğe Başbakan Ersin Tatar’ın yanı sıra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay,Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, parti genel başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan açılışta yaptığı konuşmada “bugün içimiz buruk Anavatan’da şehit düşenler var, Hastanede yaşanan kayıplarımız var, ama burada stant kuranların da emekleri var” diyerek yaşanan bu olumsuz gelişmelerden dolayı etkinlikteki müzik ve eğlence gösterilerinin iptal edildiğini kaydetti. Doğadan ve sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapmak için söz konusu festivali düzenleme kararı aldıklarını anımsatan Orçan, kanser hastalığında Ülke olarak 5. Sırada yer alındığını kaydetti.Orçan, kanser vakalarının arttığı günümüzde 50, 60 yıl öncesindeki doğadan beslenme şekline dönülmesi gerektiğini söyleyerek, festivalin bu konuda bir farkındalık yarattığını belirtti. Kültür ve sanata büyük önem verdiklerini de söylenen Orçan, Türkiye’den 50 kişilik bir turist kafilesinin festivale özel olarak ülkeye geldiğini ve bunun da bir ilk olduğunu ifade etti. Orçan, özel ilgi turizminin önemine değinerek, bunun başarılması halinde bölge halkının ekonomik anlamda kalkınacağını söyledi”.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, Şehit düşenler ve hastane yangınında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek ailelerine de sabır diledi. Ülkede üreterek başarılı olunabileceğini ifade eden Uluçay, ekonominin büyümesi, daha ileriye gitmek ve gelecek nesillere çok daha güzel bir miras bırakmak için yerel ürün ve değerlerin ön plana çıkarılması gerektiğini kaydetti. Söz konusu festivalin buna katkı yaptığını ve uluslararası düzeyde olduğunu söyleyen Uluçay, Cittaslow’a üye olan Tatlısu Belediyesinin ülkenin tanıtımına da katkı yaptığını belirtti.Uluçay, yerel ürünlerin ön plana çıkarıldığı böylesi etkinliklerin turistlerin de ilgisini çektiğini ifade ederek, Türkiye’den bir turist kafilesinin söz konusu festival için ülkeye gelmesinin önemine değindi.

Konuşmaların ardından etkinlik çocuklara yönelik kukla ve ilizyon gösterisi ile devam etti.Festivalde doğada yetişen yaklaşık 35 çeşit ottan yapılan yemeklerin ikramı da yapıldı. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
5. Tatlısu Ot Kültür Festivali
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