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18. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali yarın başlıyor

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali yarın akşam Bellapais Manastırı’nda yer alacak KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konseri ile başlıyor. 

04 Haziran 2021 Cuma 13:00
18. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali yarın başlıyor
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Pandemiden dolayı geçen yıl gerçekleştirilemediğinden bu yıl 18. yapılacak festivalin saat 20.00 başlayacak açılış konserinde Kıbrıslı Türk kemancı Ayşe Karaoğlan sahne alacak.

Covid–19 önlemleri çerçevesinde arasız ve sınırlı sayıda dinleyiciyle gerçekleştirilecek konser için biletler 50 TL’ye Lefkoşa Deniz Plaza, Girne Deniz Plaza, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi ve Konser girişinden sağlanabilir.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre KKTC Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, Kültür Dairesi Müdürlüğü, Telsim ve Deniz Plaza katkılarıyla gerçekleştirilecek festival 22 Haziran Salı gününe kadar devam edecek.

Festivalle ilgili ayrıntılı bilgi 0542 852 2385 / 0548 870 0593 numaralı telefonlardan elde edilebilir.                                            

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FESTİVAL PROGRAMI

Festival 7 Haziran Pazartesi akşamı Bellapais Manastırı’ nda yer alacak KKTC CSO Oda Müziği Konseri ile devam edecek.

Festivalin tam programı  şöyle:
“5 Haziran KKTC CSO Konseri / Şef: Ali Hoca / Solist: Ayşe Karaoğlan, Keman                                                                                                               
7 Haziran KKTC CSO Oda Müziği Konseri: String Trio & Quartet, Wind Quintet
9 Haziran İlias Abdullin & İrade Melikova Keman - Piyano Resitali                                                                
11 Haziran KKTC CSO Oda Müziği: String Quartet, Wind Trio                                                                                                            
15 Hazira  KKTC CSO Oda Müziği Konseri: String Quintet, Wind Quartet                                                                               
18 Haziran Myrrha Trio (Miray Çakır / Sinem Sadrazam / Püren Eda Gözer)                                                                                               
22 Haziran Soprano Sermin Dikmen Töre & Yuliya Starastenkava, piyano”

                 


 

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Son Güncelleme: 04.06.2021 13:50
Anahtar Kelimeler:
18. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali
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