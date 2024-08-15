Gazimağusa Belediyesi bünyesinde oluşturulan Kültür Mirası ve Suriçi Birimi, tarihi yapılarda ot temizliği konusunda eğitim verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim, Avrupa Birliği tarafından finanse edilip Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen proje kapsamında düzenlendi.

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nden Doruk Akal ile Ahmet Kanan tarafından Gazimağusa Belediyesi Kültür Mirası ve Suriçi Birimi ile Park ve Bahçeler Birimi ekiplerine tarihi yapılarda ot temizliği konusunda eğitim verildi.

Hem gelecek nesillere aktarılması hem de turizme katkısının korunması amacıyla kentin kültür mirasına sahip çıkan Gazimağusa Belediyesi, bu yöndeki iş birliklerini ve çalışmalarını geliştirerek artırmayı hedefliyor.

Daha önce de tarihi yapılarda koruma prensipleri doğrultusunda taş işçiliği ve derzleme gibi teknik eğitimler sağlayan UNDP ekibi, kültürel mirasın korunması alanındaki eğitimleri ile teknik destek ve iş birliği içerisinde çalışmalarına devam ediyor.