Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, eski Devlet Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Aydın Hikmet’in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımlayarak Hikmet’e Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına da başsağlığı diledi.

Mesajda, Aydın Hikmet’in, Kültür Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Devlet Türk Sanat Müziği Korosu’na ve Kıbrıs Türk müziğine büyük emek verdiği belirtilerek Hikmet’in müzik alanındaki hizmetlerinden ötürü Kültür Dairesi tarafından bu yıl Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü’ne layık bulunduğu da hatırlatıldı.