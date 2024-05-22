Kültür Dairesi, Ercan Havalimanı’nda Kıbrıslı yazar ve şairlerin kitaplarından oluşacak kütüphane açıyor.

Kütüphane, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Kültür Dairesi Müdürlüğü, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile T&T Havalimanı İşletmeciliği iş birliğinde Havalimanı'nın giden yolcu bölümüne açılacak. Kütüphanede sadece çocuk kitaplarının yer alacağı bir bölüm de düzenlenecek.

Kütür Dairesi'nden verilen bilgiye göre Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu konuyla ilgili açıklamasında, kütüphaneyi 15 Haziran’da açmayı hedeflediklerini belirtti.

Zaimağaoğlu, Kültür Merkezi Yönetmeni Ceyhan Özyıldız, Girne Halk Kütüphanesi Sorumlusu Rukiye Kaymak ve Güzelyurt Halk Kütüphanesi Sorumlusu Elif Bilokcuoğlu çalışma ile alakalı Ercan Havalimanı’nda incelemelerde bulundu.

Zaimağaoğlu, Ercan Havalimanı’nda açılacak kütüphanede, sadece Kıbrıslı yazar ve şairlerin kitaplarına yer vereceklerini ve kitapların Kültür Dairesi tarafından sağlanacağını belirtti.

Kütüphanenin açılışında Kültür Dairesi koleksiyonunda yer alan "Kıbrıs Kapıları" tablolarını da ilk kez Ercan Havalimanı’nda sergileyeceklerini ifade eden Zaimağaoğlu, "Kıbrıs Kapıları" sergisinin ardından, Kültür Dairesi koleksiyonunda bulunan Devlet Fotoğraf Yarışması’nın ödüllü fotoğraflarından derlenecek bir sergi kuracaklarını belirtti.

Zaimağaoğlu, yolcuların Ercan Havalimanı’nda bulundukları süre boyunca Kıbrıs Türk kültür ve sanatını tanımalarına olanak sağlamak hedefiyle Kültür Dairesi koordinasyonuyla daha başka projeleri de hayata geçireceklerini belirtti.