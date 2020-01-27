Kulak misafiri

Küçük bir esnaf…

Günlük cirosu 300-400 TL arasında!

Dükkanına müşteri arıyor, hesap üstüne hesap yapıyor…

Bankaya borcu epey fazla, dükkan kirasını aylardır ödeyememiş, uzun bir süredir de vergi borcunu ödeyemiyor!

Amacı dükkanını satıp önce borçlarını ödemek sonra da Londra’ya temelli gitmek orada çalışmak…

Genç birisi olsa benim de aklıma yatacak ama!

60’ayaklaşan yaşıyla insan Londra şartlarında nasıl çalışır, ekmeğini nasıl kazanır işte o epey tartışılır bir konu işte…

…

Bir cafede iki lise öğrencisi oturuyor, sohbete dalmışlar…

Birisi cebinden sigara çıkarıp yakıyor keyifle tüttürüyor!

Birinciden sonra ikinci, sonra üçüncüsü yakılıyor…

Arkadaşı soruyor ‘niye bu kadar çok içiyorsun’ diye!

“Bizim evde sigara içmeyen yoktur, alıştık bir kere” diye cevaplıyor…

O da diğerine soruyor, niçin sen içmiyorsun diye;

“Bizim evde sigara içen kimse yok, ben de onun için alışmadım galiba” diye cevaplıyor…

Sigara içen öğrencinin annesi ve babasının çocuklarına yaptığı kötülük geliyor ansızın aklıma…

Evet sigara özentidir ama bu özenti ana babadan gelince çok daha fazla düşündürücü oluyor işte!

…

Markette kasadaki sırada bekliyoruz…

Önümüzde genç üniversite öğrencisi, bir ekmek iki paket de bisküvi almış tutarı 3.5 TL…

Kredi kartını uzatıyor kasiyere, kasiyer garip garip bakıyor genç öğrenciye!

Memnuniyetsizliğini de başını yana sallayarak gösteriyor…

Sonra ‘yetersiz limit’ diye sırıtarak gülüyor!

Aklınca dalga geçiyor kendisiyle…

Arkadan el kol hareketleriyle işaret ediyorum ‘ben öderim’ diye!

Genç bunu fark edip bana dönüyor, ‘yok abi olmaz öyle bir şey’ diye ağlamaklı gözlerle cevap veriyor…

Aldıklarını kasaya bırakıp hızla çıkıyor marketten!

İnsanın içinin eridiği an işte o an oluyor…

…

Bizim berberde tıraş olurken sırada bekleyen iki kişi sıra bekliyor, sohbet ederken…

Aldığı lüks aracın taksitlerini ödemekte artık güçlük çektiğini, belki de satmak zorunda kalacağını söylüyor bir tanesi…

3 sene önce almış aracı döviz borçlanarak!

İlk taksiti 960 TL’ymiş…

Geçen ay ödediği rakam ise bin 560 TL!

Oysa bankadaki görevli eğer TL ile ödeyecek olursa aylık taksitinin bin 50 TL olacağını söylemiş…

O da ‘yok döviz ödeyeyim’ diye tutturmuş!

Şimdi ise söylediği ‘vay eşek kafam vay”!

…

Uçakta hemen önümde oturan karı koca sohbet ediyor…

Belli ki ikisi de devlet memuru!

Kadın eşine ‘benim doktor raporunu sakın unutma!”

Eşi, ‘merak etme canım yarın sabah tamamdır’ diye yanıtlıyor…

Kadın ‘Pazartesi de içinde olacak tamam mı’ diye uyarıda bulunuyor!

“Merak etme canım o iş bende” diye cevaplıyor kocası…

Çünkü bizim ülkede kamu çalışanı olmak böyle ayrıcalıklı bir durum arz ediyor!

Cuma doktor raporlu, iki gün tatil, sonra Pazartesi de doktor raporu…

Yemeyen domuz meselesi!