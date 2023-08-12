Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Anna Kukkidi-Prokopiu ile Güney Kıbrıs’taki Filistin Büyükelçisi Abdallah Hatern Attari arasında gerçekleştirilen görüşmede, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir meselesi de ele alındı.

Haravgi gazetesi, Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya dayanarak ikili arasındaki görüşmede İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in, Kukkidi ile gerçekleştirdiği görüşme konusunun da ele alındığını yazdı.

Habere göre, yapılan açıklamada, Kukkidi’nin, İsrailli bakanın, ülkesinin uçuş unsurlarının denetlenmesine ilişkin yetkilisi olarak ilgili girişime resmi yanıtı şeklinde koşullara bağlı olarak (gelişigüzel) gelişen görüşmeye atıfta bulunduğu ifade edildi.

Kukkidi ile Attari arasındaki görüşmenin dostane bir ortamda gerçekleştiğini yazan gazete görüşme kapsamında iki ülke arasındaki güçlü bağlardan da söz edildiğini belirtti.