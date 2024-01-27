Kuir Kıbrıs Derneği “Doğa Kurallarına Aykırı Suçlar 171. maddenin bertaraf edilmesinin 10. yıl dönümünü” kutladı.

Dernekten yapılan açıklamada, “Bu tarih, eşitlik ve adalet mücadelemizde önemli bir dönemeç olup daha adil bir Kıbrıs için ‘eşitlik için ses ver’ diyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Dernek, bu yasa değişikliği ile birlikte, kamu hizmetlerine erişimde cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet temelli ayrımcılığın, ayrıca, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyete yönelik önyargı veya nefretten kaynaklanan psikolojik ve ekonomik şiddetin de yasaklandığını kaydetti.

Kuir Kıbrıs Derneği, toplumda eşitlik ve özgürlük için farkındalık yaratmak adına kararlılıkla sesini yükselterek, toplumsal değişim için ilerlemeye devam edeceğini bildirdi.