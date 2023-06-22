Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplumu İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi kapsamında, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği iş birliği ile “LGBTİ+ Kapsayıcı Eğitim Mümkün” başlıklı el broşürü basıldığı ve çevrimiçi olarak da yayımlandığı belirtildi.

Kuir Kıbrıs Derneği'nin açıklamasına göre, LGBTİ+ Kapsayıcı Eğitim Mümkün el broşürü tüm öğrencilerin okul ortamlarında kendilerini güvende ve desteklenmiş hissetmeleri gerektiği fikrinden yola çıkarak, LGBTİ+ kapsayıcı bir okul ortamı için eğitimcilere özel olarak hazırlandı.

Broşür uzman sosyal psikolog, uzman psikolojik danışmanlar, uzman psikolog ve okullarda çalışan öğretmenlerin uzman görüşü alınarak hazırlandı.

Broşürün ilk kısmında LGBTİ+ terminolojiye yani eğitmenler için cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim ve cinsiyet karakteristiği hakkında doğru bilgiye ve kapsayıcı eğitimin nasıl olabileceğine yer verildi. Ardından, broşürde LGBTİ+ öğrencilerin karşılaştığı zorbalıklar ve bu zorbalık ve ayrımcılıkların LGBTİ+’lar üzerindeki olası sonuçlarının neler olduğuna dikkat çekildi.

Broşüre online olarak https://bit.ly/LGBTIkapsayıcıeğitim linki üzerinden ulaşılabiliyor.

TAK