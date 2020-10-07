Dün, çok değil beş (5) yıl önce.

Umut iken geçen sürede yarattığı hayal kırıklığı ile bugün umutsuzluk olmayı Kudret Özersay ve partisi HP başarmış durumda.

Dün, çok değil iki bin on beş (2015) Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Kıbrıs Türk siyasetine yön veren tüm seçilmişler ve partilerinin korkulu rüyası olan Kudret Özersay, bugün yapamadıkları ve/veya yapmadıkları ile yine seçilmişler ve partilerine siyasette var olmayı sürdürmeleri için zaman kazandıran bir aktör.

Üretmeyen kısır siyaset kurumunun değişimi için dün umut idi, Kudret Özersay.

Bugün ise beş (5) yıl öncesindeki Kudret Özersay yok, Kıbrıs Türk’ünün gözünde ve yüreğinde.

Sokağın sesine kulak vermeli.

Önce Halkın Partisi destekli bağımsız aday Kudret Özersay sonra da partisi HP.

Kıbrıs Türk siyaset kurumunun yakın tarihinde en büyük fırsatı kim tepti diye sorulsa, tartışmasız cevap Kudret Özersay olur.

Beş (5) yıl öncesinde Kıbrıs Türk’ünün her kesiminden destek gören Kudret Özersay, geçen kısa sürede yaptıkları ve yapamadıkları ile bugün halkın desteğinin çok uzağında bir yerde.

Dün doğal bir çatı adayı olarak toplumsal vicdanda kabul gören Kudret Özersay, bugün siyasi yelpazenin neresinde olduğunu bilmeyen kimliksiz bir parti ile yoluna devam etmeye çalışmakta.

Ne sağcıyım ne solcu ne de sosyal demokratım demekten uzak partisi HP’nin kadroları.

Bağımsız ! aday Kudret Özersay ve partisi HP’nin Kıbrıs sorunu ve dış politikada anavatan Türkiye ile de sözde kalan birliktelikler ve süslü açıklamalarında ötesine geçebildiğini söylemek zor.

Tüm tartışmalar bir yana Kudret Özersay’ın beş yıllık politika serüvenin de önemli fırsatları teptiğini söylemek iddialı bir yorum olmaz.

Kudret Özersay ve partisi HP, büyük laflar altında ezilmenin acısını ve cezasını çekerken geçen beş yıllık sürede tüm Hükümetlerin bozulmasının ve istikrarsızlığın devamının aktörlerinden biri olarak da Kudret Özersay toplumsal hafızada yerini korumakta.

Aktif siyasete atıldıkları ve Hükümetlerde bulundukları kısa dönemde alınan acemice kararların da Hükümet icraatlarındaki başarısızlıkların sonucu olması da toplum vicdanında HP’ye mal edilen diğer bir olgu.

Kritik Cumhurbaşkanlığı seçimleri iki parti ve aday için kader seçimi olma özelliğini de içerisinde barındırmakta.

Kudret Özersay ve partisi HP ile Erhan Arıklı ve partisi YDP.

Her iki aday için de ikinci turun olmayacağı bugünden belli.

Ve gerek her iki adayın da gerekse HP ve YDP’nin kritik Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alacakları oy oranının genel seçimlerde aldıkları oy oranının altında kalması durumunda ise tehlike çanları her iki siyasi yapı içinde çalmaya başlayacak.

Ve Kudret Özersay’ın 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi ve hemen sonrasında kendisinin Kıbrıs Türk siyasetine yön verecek yeni bir kurtarıcı ve lider adayı olarak yükselen grafiği ve partisine yönelik olumlu kamuoyu desteği de bugünlerde düne göre yok.

Kudret Özersay’ın en büyük açmazı ise ülke siyasetine dair edilen büyük lafların altından ezilerek sıradanlaşan ve de siyasi kalıpların dışında gibi görünen ancak ezberi de bozmaktan öte cezalandırıcı olma hevesi taşıyan bir parti ve başkanına tanık oldu.

Ve dün Kudret Özersay’ın açmazı olan böylesi bir olgu bugün bağımsız aday ! Kudret Özersay ve partisi HP’nin çıkmazı durumunda.

Bağımsız ! aday Kudret Özersay’ın partisi HP’nin desteğine rağmen çıkmaz’a dönen açmaz’larından dolayı kritik Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalması zor olmaktan öte imkansız.