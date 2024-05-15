Güney Kıbrıs’ta küçükbaş hayvan besicilerinin, peynir üreticilerinin tutumunu protesto ettiği belirtildi.

Küçükbaş hayvan besicilerinin son 24 saattir, peynir üreticileriyle aralarındaki ekonomik anlaşmaları tek taraflı ihlal etmesini protesto ettiğini yazan Alithia gazetesi, küçükbaş hayvan besicilerinin süt için ödenen fiyatta keyfi indirim yapılmasından söz ettiğini kaydetti.

Bu durumun küçükbaş hayvan besicilerinin Tarım Bakanlığı önündeki son protestosuyla ilişkili olduğunu yazan gazete, bir şirketin 25 ton sütü fazlalık olduğu gerekçesiyle üreticilerden almayı kabul etmediğini belirtti.

Krizin yatıştırıldığını, çünkü beş peynir üreticisinin sütü alacağını bildirdiğini yazan gazete, peynir üreticilerinin ise, gerek küçükbaş hayvan sütünü almama, gerekse sütün fiyatını tek taraflı düşürme konusunda karar alındığı iddiasını doğru olmadığı gerekçesiyle kabul etmediğini belirtti.

Bu durumun düne kadar yalnızca Larnaka ilçesinde görüldüğünü yazan gazete, olayın kökeninin yerel bir küçükbaş hayvan üreticisi grubuyla, büyük bir peynir üretici arasındaki anlaşmazlığa dayandığını ekledi.