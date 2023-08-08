Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, şehitlerin emaneti kutsal vatan topraklarını koruyacaklarını vurguladı.

Şanlı Erenköy Direnişi’nin 59’uncu yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Küçük, bu topraklarda başı dik özgürce yaşamak ve devlet kurmak için mücadele eden şehitleri ve gazileri unutmayacaklarını belirtti.

“Devlet kurma uğruna şehitler verdiğimiz kutsal vatan topraklarını korumaya ve cumhuriyetimizi yüceltmeye kararlı olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz” diyen Küçük, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi ile Kıbrıs Türk halkının eşitlik ve özgürlüğünün Kıbrıs Türk tarafının olmazsa olmazları olduğunu kaydetti.

Hasan Küçük mesajında son olarak, “Şanlı mücadele tarihimizin mihenk taşlarından Erenköy Direnişi’nin yıl dönümünde, vatan toprakları için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve gazilerimizi minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.