Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre kaza bugün 09.30'da Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi'nde oldu.

İbrahim İnanlar (E-52) yönetimindeki GY 596 plakalı araçla kuzey istikametine seyrettiği sırada caddedeki yaya geçidine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yaya geçidinde yolu karşıdan karşıya, kucağındaki oğlu 3 yaşındaki Salih Sal ile birlikte geçmeye çalışan yaya Hakan Sal'a (E-49) çaptı.

Kazada yaralanan yaya Hakan Sal ile ve oğlu Salih Sal'ın tedavilerinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam ettiği, araç sürücüsü İbrahim İnanlar'ın ise tutuklandığı kaydedildi.