Dr. İlker İpekdal

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Yasası en güçlü örgütlerdendir.
Ülkemizde KTTB’ye üye olmadan meslek icra edemiyorsunuz.
Hekimlik mesleği ilgili hukuki süreçleri yönetme yetkisi tamamen KTTB’dedir.
Hastanelerin işleyişinde bile dolaylı söz sahibidir.
Devletin birçok kurumlarında da yasal olarak söz söyleme hakkına sahiptir.
Hal böyle olunca da, KTTB başkanlığına ve yönetim kurulu üyeliğine talep oldukça fazla oluyor.
Aslında sorumluluk alma aşk ve şevkinden öte, suyun yani erkin başında olma kaygısı ön plana çıkıyor KTTB seçimlerinde.
Dolayısıyla ne zaman KTTB’de bir seçim söz konusu olsa, başta Tıp-İş olmak üzere, hekimler üzerinde yaptırıma sahip olan, söz dinlenen kişiler de devreye giriyor.
En nihayetinde de KTTB gibi Sağlık Bakanlığı’nı, hükümetleri dilediği gibi yönlendirme gücüne sahip bir kurum, siyasetin çarkları arasındaki yerini de alıveriyor.
Geçtiğimiz gün KTTB Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk Komitesi Başkanı Dr. Minel Özen’in istifasını öğrendik.
Ama bu istifa medyaya iletilmedi.
Sağlık Bakanı Müsteşarı Doç.Dr. Düriye Deren Oygar da aslında KTTB Genel Sekreteri idi. Bir süre iki görevi yürüttükten sonra kendileri de KTTB’deki görevinden haliyle ayrıldı.
Sayın Oygar’ın ayrılması doğal bir sürecin neticesi iken, Sayın Oygar’ın KTTB’den ayrılma zamanının okulların yüz yüze öğretime geçmesi zamanına denk gelmesi manidardı.
Bilindiği üzere, KTBB okulların yüz yüze öğretime açılması taraftarı idi.
Bu kararı sürekli dile getiriyordu.
KTTB’nin bu açıklamasının tam karşısında duran iki kanat vardı.
Biri Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, diğeri de KTÖS (Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası).
Asıl sorun, KTTB ile KTÖS gibi iki sol tandanslı örgütün, okulların yüz yüze öğretime açılması öznesinde farklı yaklaşımlarda bulunmaları idi.
KTTB, pandeminin başından beri, kendi kurduğu bilim komitesi doğrultusunda halkı yönlendirdiğini dile getiriyordu.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarının uygulanması gerektiğinin altını sürekli çiziyordu.
Ancak bu sefer KTÖS ile ters düştü.
Dolayısıyla kendi içerisinde de görüş ayrılıkları su yüzüne çıktı.
KTTB Başkanı’nın açık destekçisi Eski Başhekimlerden Sayın Dr. Bülent Dizdarlı’nın dün yaptığı açıklama da hekimlerin çatı örgütü olan KTTB’de kaynayan kazanın altındaki ateşi kısmışa benzemiyor.
Pandemi ve etkileri her yerde olduğu gibi ülkemizde de devam edecek.
Görüş ayrılıkları da haliyle her zaman olacak.
KTTB’de kaynayan kazanın kazananı olmayacaktır.
Ülkemizde pandeminin yönetim karargahlarından biri olan KTTB’nin son günlerde yaşadığı sancılı sürecin, farklı gelişmeleri doğurma olasılığı bulunuyor.
Son yıllarda siyasetle fazlasıyla hemdem olan KTTB’nin yeniden tam bağımsız ve tüm hekimleri kucaklayan günlerine dönmesi, toplumsal sağlığın yönetilebilirliği adına hayati önem kazanıyor.
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