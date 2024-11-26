Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Yönetim Kurulu Üyesi, Dış İlişkiler Sorumlusu Osman Erçal, Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Başkanı Ali Kişmir’in "Ağır Ceza davasına dönüştürülme amacıyla yargılandığı ve 10 yıla kadar hapis yatmasına neden olabilecek mahkeme sürecini yakından takip ettiklerini" belirtti.

“Özgür basın demokrasinin en önemli unsurudur.” ifadesini kullanan Erçal, bugün duruşmanın görüleceği mahkemeler binasına giderek fikir özgürlüğü yanında taraf olacaklarını duyurdu.

KTTB'den yapılan açıklamaya göre Erçal, 1950’de yazılmış ve günümüze kadar fikir alma ve yayma özgürlüğü lehine birçok kez geliştirilmiş olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin bu konuda tüm toplumların rehberi olmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Sözleşmenin 10. maddesinde de belirttiği gibi herkesin ifade özgürlüğüne sahip olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydeden Erçal, “Bu müdahale hakkının toplum tarafından kabul gören ve sendika yöneticisi olan bir gazeteci için kullanılması yöntemiyle toplum mühendisliğine soyunanlar, yanıldıklarını geç olmadan anlamak zorundadırlar.” ifadelerine yer verdi.

- “Basın ve ifade özgürlüğü, demokrasi ve insan haklarının temel taşlarından biri”

Basın ve ifade özgürlüğünün demokrasi ve insan haklarının temel taşlarından biri ve birçok hakkın koruyucusu olduğunu ifade eden Erçal, bu hakkın ve toplumsal aracın baskı altına alınmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bir devletin vatandaşları ile bağını güçlendiren bu gerçekler düşünüldüğünde, bazı adımların atılmasını talep ettiklerini kaydeden Erçal, şöyle devam etti:

“Hükümetin başı olan Başbakan ve GKK’nın dava açma haklarını kullandıkları bu yöntemlerini tekrardan gözden geçirmelerini ve orantılılık gerçeğini göz önünde bulundurmalarını talep ediyoruz.

Komitede bekleyen Askeri Suçlar Yasası’nın ivedilikle görüşülmesini ve demokratik bir ülkeye yakışacak bir yasanın oluşturulmasını meclisten bekliyoruz.”

Erçal, fikir ve ifade özgürlüğüne müdahale etmeye ve demokratik yapıyı bozmaya niyetli olanlar karşısında tüm toplumu taraf olmaya davet etti.