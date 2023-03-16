Lefkoşa, 16 Mart 23 (TAK): 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi tarafından afet döneminde sağlık konulu seminer düzenlendi.

Birlik’ten yapılan açıklamaya göre, seminerde, özellikle ülke risklerinin ivedilikle belirlenip acil müdahale ile ilgili programların yapılması vurgulandı.

Seminerde konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, özellikle afet dönemlerinde enfeksiyon ve enfeksiyon etkenlerinin arttığını kaydetti. Özellikle afet döneminde enfeksiyon hastalıkları için aşılama ve tedavi programının çok acil planlanması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, deprem, sel ve tsunami gibi afetlerde yaşanan enfeksiyonlarla ilgili yayınları ve tecrübeleri paylaştı.

Acil Tıp Uzmanı Dr. Ziba Yücel ise afette planlamanın ve acil durum programlarının önemini vurguladı. Afet durumunda yapılacakların önceden planlanması ve sağlık çalışanlarının tamamının müdahaleler konusunda eğitimli olması hakkında konuşan Yücel, afet durumunda acil müdahale alanının organize edilmesi ve bunun ülkede ivedilikle hazırlanması gerektiğini belirtti.

Yücel, ülkede olası afet risklerine göre risk planlaması ile organizasyonun önemini belirtti.

(CPY/ÖK) Fotoğraflı