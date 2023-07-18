Türkiye’nin deneyimli spor yazarlarından ve spor yorumcularından Levent Tüzemen, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde (KTSYD) düzenlenen söyleşi etkinliğine katıldı.

Dernek genel merkezinde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan KTSYD Başkanı Necati Özsoy, göreve gelirken vadettikleri şekilde, üyelere yönelik sosyal ve eğitsel çalışmalarına başladıklarını, bu kapsamda da Türkiye’nin önemli spor yazarlarından ve yorumcularından Levent Tüzemen’i üyelerle buluşturduklarını söyledi.

KTSYD Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Soyalan’ın moderatörlüğünde üyelere hitap eden spor yazarı ve spor yorumcusu Levent Tüzemen de konuşmasında değişen medyaya vurgu yaptı. Haber kaynaklarının yavaş yavaş dijitale döndüğünü söyleyen Tüzemen, spor yazarlığının da artık sosyal medya ve dijital platformlara kaydığını vurguladı.

Spor yazarlığı ruhunu hiçbir zaman kaybetmediğini dile getiren Tüzemen, 1978 yılında başladığı spor yazarlığında hala bir muhabir gibi çalışmaya devam ettiğini, bundan da mutluluk duyduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs sporunu yakından takip ettiğini de vurgulayan Tüzemen, Kıbrıs Türk halkının üzerindeki spor ambargosunun kaldırılması için yoğun diplomasi trafiği yapılması gerektiğini ifade ederken, kendisinin de Türkiye’deki yetkililerle bu konu özelinde istişarelerde bulunacağını söyledi.

Kıbrıslı Türk spor yazarlarının Türkiye spor medyasında yer bulması için de girişimlerde bulunacağını söyleyen Tüzemen, KTSYD üyeleri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Soru-cevap bölümüyle sona eren söyleşinin ardından, KTSYD Başkanı Necati Özsoy, Levent Tüzemen’e plaket takdim etti.