Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), bir ay içinde çiğ süt fiyatının iki kez arttığını hatırlatarak, hayvancılık sektörü ve süt ürünleri için kırmızı alarmın çaldığını kaydetti.

KTSO tarafından yapılan yazılı açıklamada, hellimin uzun mücadeleler sonucunda kazanılan haklarının ve marka değerinin gerektiği gibi kazanca çevrilemediği de ifade edildi.

Açıklamada, ülkedeki süt fiyatları üç yıl önce dünyadaki süt fiyatlarının yüzde 50 altında iken, “uygulanan yanlış politikalar sonucunda” bugün fiyatların çoğu AB ülkesinin üzerine çıktığı belirtilerek, “Bir ay içerisinde çiğ süt fiyatı iki kez artmıştır. Hellim şu an maliyetlerimizin yüksekliği nedeniyle satılamama riski ile karşı karşıyadır. Bu süreç, aynı denklem içinde olan hayvancı için de kırmızı alarmdır” ifadeleri kullanıldı.

Üretmenin zor ve meşakkatli bir süreç haline dönüştüğünün, ekonomik krizin ağırlaştığının ve girdi maliyetlerinin her gün daha da arttığının belirtildiği açıklamada, yılda 160 Milyon litre çiğ süt üretildiği, bunun %65’inin işlenerek ihraç edildiği aktarılarak, “Geldiğimiz noktada ihracat lideri olan hellimin ambargolara rağmen zor elde ettiğimiz pazarlara erişimini kaybedeceğiz” denildi.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak, ülkenin en önemli ihraç kalemi, halkımızın ise en çok tükettiği temel gıda ürünlerinin başında gelen hellimin, karşı karşıya bulunduğu sıkıntıların aşılması adına hükümetimizi uyarıyor ve alınması gereken tedbirleri ivedilikle almaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.