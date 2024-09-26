Kıbrıs Türk Sanayi Odası-Belgelendirme Birimi (KTSO-BB), TS EN ISO/IEC 17065:2012 ISO 17065 Uygunluk Değerlendirmesi (Ürün Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Şartlar) standardı doğrultusunda akreditasyon yenileme çalışmalarına başladı.

Ekim ayında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından gerçekleştirilecek denetim için hazırlıklar titizlikle sürdürülüyor.

KTSO’dan verilen bilgiye göre, bir ürünün, belirli bir standarda uygun olduğunun, üçüncü bir bağımsız kurum veya kuruluş tarafından belirlenmesi faaliyeti ürün belgelendirme olarak tanımlanıyor. Bir belgelendirme kuruluşunun, uygunluk değerlendirme işlerini yapmaya yetkin ve yeterli olduğunu resmi olarak gösteren, üçüncü taraf doğruluk ise, akreditasyon olarak tanımlanıyor. Akreditasyonu sadece, ulusal veya uluslararası akreditasyon kurumları veriyor.

KTSO-BB'nin KKTC’de ürün belgelendirmesi yapan ilk kurum olduğu ve TÜRKAK tarafından 2017 yılında akredite edildiği belirtilerek, belgelendirilme çalışmalarının Oda profesyonelleri Kemal Öztürk ve Derya Kıral tarafından yürütüldüğü ifade edildi.

KTSO-BB'nin hellim, zivaniya ve Kıbrıs harnup pekmezi kapsamlarında ürünlerin coğrafi işaret tescil belgesine uygun üretilip üretilmediğini denetleyen yetkili ürün belgelendirme kuruluşu olduğu belirtilen açıklamada, AB’ye hellim coğrafi işaret tescil başvurusunda denetimlerin Bureau Veritas tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Denetim kurumlarının ISO/IEC 17065’e göre akredite olması şartı bulunmasından dolayı KTSO-BB’de bu standarda göre TÜRKAK tarafından 2017 yılında akredite edilmiş bir kurumdur.

KTSO-BB, ISO/IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi (Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Şartlar) Standardına uyumlu olarak tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

KTSO BB, tarafsız ve bağımsız, AB standartlarında denetim ve belgelendirme yapan bir kurum olarak uluslararası geçerliliği olan güvenilir ürün sertifikaları vermekte ve AB tescilinde denetim kurumu olarak önerilen Bureau Veritas’a denk bir kurum olma niteliği taşımaktadır.

KTSO BB’nin de ürün belgelendirme süreçlerini ISO 17065 standardına uygun olarak sürdürdüğünün denetimi TÜRKAK tarafından her yıl yapılan denetimler ile kontrol edilmektedir."