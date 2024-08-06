“Neden gerçek okul binaları yapmak yerine konteyner ihaleleri devam ediyor? Okulların tamiratı için ayrılan nakit para nereye kullanıldı?”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, gerçek okul binaları yapmak yerine konteyner ihalelerine devam edildiği eleştirisinde bulunarak, hükümet "Okulların tamiratı için ayrılan nakit para nerede kullanıldı? Öğrenciler ne zaman gerçek yeni okul binalarına kavuşacak?” gibi sorular yöneltti.

Yazılı açıklamaya yapan Maviş, güçlendirme ve yeni okul yapımı çalışmalarını kamuoyunun gündeminde tutmak ve hızlandırmak amacıyla okulları ziyaret etmeye ve bilgi paylaşmaya devam edeceklerini vurguladı. Maviş, okulların depreme karşı dayanıklı hale getirilmesinin, güvenli bir ortam yaratılmasının yaz aylarında da takipçisi olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

“Şu ana kadar komitede 58 okul görüşülmüş, 25 okulun ihalesi sonuçlanmıştır. 22 okul ise ihale aşamasındadır. Bununla birlikte 5 okulda yapılan kontrollerden sonra bu okullarda güçlendirmeye ihtiyaç duyulmadığı saptanmıştır.” diye konuşan Maviş, İlköğretim Dairesi’ne bağlı 15 okulda kullanım dışı binalar olduğunu, ayrıca şu an kullanılmayan Canbulat İlkokulu ve Erdal Abit İlkokulu ile birlikte bu sayının 17 okula çıktığını belirtti.

- “Öğrenciler ne zaman gerçek yeni okul binalarına kavuşacak?”

Sendika olarak dikkat çekmek istedikleri noktalar olduğunu kaydeden Maviş, şöyle devam etti:

“Kullanım dışı olan okullar ve binalar için konteyner geçiş süresi dolmadı mı? Öğrenciler ne zaman gerçek yeni okul binalarına kavuşacak? Neden gerçek okul binaları yapmak yerine konteyner ihaleleri devam ediyor? Üç yıl önce Gönyeli-Yenikent’te yeni yapılmış bir okula 8 adet konteyner sınıf ve yine konteyner tuvaletler eklenerek ‘toplama kampı’ görünümlü okullar yaratmak, hükümetin ve Eğitim Bakanlığı’nın yeni vizyonu mu? Okulların açılmasına bir ay kala, yapımına başlanmış olanların bile bitmesi zor görünüyorken, geriye kalan diğer 66 kamu okulunun onarım, tadilat ve güçlendirme projeleri hala vizelenmemiş, keşif bedelleri tamamlanmamış ve deprem komisyonun bilgisine getirilmemiştir.”

- “674 milyon TL nakit akışı ne durumda?”

“66 okulun raporu ne zaman tamamlanacak? Ne zaman güçlendirme çalışmaları başlayacak? Deprem fonunda şu ana kadar harcanması için blokesi yapılan miktar ‘315.329.390.18 + KDV’dir. Blokesi yapılmasına rağmen kontrolerler ve müteahitlerin tamamı neden ödenmedi?” ifadelerine yer veren Maviş, diğer okulların tamiratı için elde kalan toplam “674 milyon TL" nakit akışının ne durumda olduğuyla ilgili hükümete sorular yöneltti.

Maviş, ayrıca “Eğer deprem fonunda nakit akışı yoksa ve halktan toplanan vergiler kâğıt üstünde duruyorsa; okulların tamiratı için ayrılan nakit para nereye kullanıldı? Eğer okulların tamiratı için ayrılan nakit parayı kurultay istihdamına harcadıysanız, kamu maliyesine borçlandığınız, vergi ve kaçak affı yaptığınız bu süreçte okullar nasıl güçlendirilecek? Bu durum da rüşvet, sahtecilik, yolsuzluk gibi siyasi ahlaki çöküş değil mi?” diye sordu.