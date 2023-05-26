Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “deprem risk raporunda öncelikli olmalarına rağmen ileri tetkikleri yapılmadığı” gerekçesiyle bugün 12 okulda greve gitti.

Değirmenlik İlkokulu önünde “Okul Güvenliği, Sorunlar ve Çözüm Önerilerimiz” konulu basın açıklaması yapan sendika yetkilileri, güvenli bir okul ve eğitim ortamı için 13 maddelik taleplerini kamuoyu ile paylaştı.

-Maviş

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş konuşmasında, Türkiye’den öğretmen talep edilmesini eleştirdi. Ülkede işsiz öğretmenler olduğunu dile getiren Maviş, “Bu ülkenin yetişmiş insan gücü, bilgi, beceri ve potansiyeli var” dedi.

14 farklı branşta TC Eğitim Bakanlığı’na bağlı 280 öğretmenin halihazırda okullarda görev yaptığını dile getiren Maviş, tüm öğretmenlerin emeklerine teşekkür edilerek, Türkiye’den öğretmen talep edilmesinin sonlandırılmasını istedi. Maviş, “bu durumun utanç verici olduğunu” savundu.

-“Eylül ayında konteyner sınıf, konteyner okul, çadır istemiyoruz”

İlköğretimde 5 okulda binaların boşaltıldığını, 3 okula konteyner sınıflar konulduğunu, 2 okulda ise binaların kullanılmadığını ifade eden Maviş, “Eylül ayında konteyner sınıf, konteyner okul, çadır istemiyoruz” dedi. Maviş, binaların tamir edilmesi, yeniden yapılması gerektiğini kaydetti.

Ailelere de seslenen Burak Maviş, “Okullar kalabalık ise, binalar riskli ise, öğrenci, öğretmen mutsuz ise, sizlerden tuvalet kağıdı için bile para talep ediliyor ise bundan Eğitim Bakanlığı sorumludur” dedi.

Çocukların eğitiminin teminatının öğretmen olduğunu vurgulayan Maviş, ailelerin bu konuda öğretmene güven duymaya devam etmesi gerektiğini belirterek, birlikte mücadele çağrısı yaptı.

Okulların bugün okul yöneticileri, öğretmenler ve ailelerin sayesinde ayakta durduğunu dile getiren Maviş, Eğitim Bakanı’na istifa çağrısı yaptı.

-Güler

Değirmenlik Okul Aile Birliği Başkanı Recep Güler de, çocukların okulda can güvenliği olmadığını belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı’nı göreve davet etti.

-Basın açıklaması

Ardından KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener hazırlanan basın açıklamasını okudu.

Gerçek eğitim gündemlerinden birinin deprem risk raporu ve okul güvenliği olduğunu dile getiren Gelener, İnşaat Mühendisleri Odası’na bağlı kişilerin bir ay gibi kısa bir sürede ülke genelinde yaklaşık 200 okulda 835 binayı tarayarak, olası bir deprem sırasında yıkılma durumuna göre risk sıralaması yaptığını ifade etti.

Rapora göre, sadece belirli okullar değil ülke genelinde neredeyse tüm devlet okullarının ve hastanelerinin mutlaka bir bakım-onarımdan geçmesi gerektiğinin tespit edildiğini kaydeden Gelener, “İleri tetkiklerin yapılarak, bu binaların güçlendirilmesi, bir bölümünün yıkılması ya da tamamen yeniden yapılması gerekmektedir” dedi.

İlköğretimde 112 okulda öğretmenlerin görev yaptığını dile getiren Süleyman Gelener, bu okulların 89 tanesinin 1974 öncesi inşa edildiğini, 50 yılda ise sadece 23 yeni okul inşa edildiğini belirtti. Gelener, bu okulların inşaat aşamasında yönetmelikler gereği saha ve malzeme kontrollerinin ne kadar sağlıklı ve standartlara uygun yapıldığının ise bilinmediğini öne sürdü.

Mart ayından beridir yayınlanan liste üzerinden okul binalarının ileri tetkiklerinin yapılması ve detaylı bir raporun ortaya çıkmasını beklediklerini kaydeden Gelener, “hükümet ve Eğitim Bakanlığı’nın bunun neden tamamlanmadığına dair toplumu bilgilendirmediğini” belirtti.

-13 maddelik talep

Okullarda sağlıklı ve güvenli bir eğitim-öğretim ortamı oluşturulması için gerekli tüm tedbirlerin alınması gerektiğini ifade eden Gelener, sendikanın, 13 maddelik taleplerini sıraladı. Talepler şöyle:

“-Okul bina ve eklentilerinde tehlike arz eden durumların ivedilikle ortadan kaldırılması

-Okul çevre trafiğinin okul giriş-çıkış saatlerinde gözetim altına alınması

-Okul çevresinde öğrencilerin sosyal ve sağlık bakımından gelişimini olumsuz etkileyen hususların belirlenmesi ve bu bağlamda tedbirlerin alınması

-Okul bahçelerinde bulunan her türlü oyun parkı ve spor alanının güvenli bir şekilde düzenlenmesi

-Okul bahçesinde öğrenciler için tehlike oluşturan trafo gibi ciddi tehlike kaynaklarının acilen kaldırılması

-Okul ve okul çevresinin yeterince aydınlatılması

-Yaşanabilecek her türlü doğal afet ve acil durum karşısında okul nüfusu ve öğretmen sayısı dikkate alınarak, belirli çalışanlara bu konularda eğitimlerin verilmesi

-Okul bina ve eklentilerinde yangın tehlikesine karşı önlemler alınması

-Okullarda temizlik ve hijyen koşullarının en üst düzeyde sağlanması yönünde tedbirlerin alınması

-Okulların sınıf, laboratuvar, kantin vb. gibi yerlerde ısı, ışık ve havalandırmanın sağlık şartlarına uygunluğu yönünde gerekli önlemlerin alınması

-Güvenli ve sağlıklı okul ortamının sağlanması, sürdürülebilir şartların oluşturulması için her türlü eğitim ve rehberlik faaliyetlerine önem verilmesi

-Okul ve kurumlarda şiddet, saldırganlık ve akran zorbalığı oluşmasına neden olabilecek risk faktörlerinin belirlenmesi ve bu faktörlerin etkilerini en aza indirecek tedbirlerin alınması

-Okul binalarına kamera ve alarm sistemlerinin kurulması”