Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), din eğitimi kurslarının denetlenip denetlenmediğinin açıklanmasını istedi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın izin verdiği din eğitimi kurslarının amacı, plan-programı, eğiticilerin nitelikleri, eğitim yeri ve ortamının, Anayasaya göre Bakanlığın denetimine tabii olduğunu kaydetti.

Din İşleri Dairesi’nin talebi üzerine, din eğitimi kursu için Eğitim Bakanlığı'nın verdiği izinin üzerinden 3 gün geçtiğini kaydeden Maviş, Bilgi Edinme Hakkı Yasası altında Milli Eğitim Bakanlığı'nın, "yaz aylarında düzenlenmek üzere kaç tane Kur'an kursuna izin verdiğini, izin verilen kursların eğitim yerlerini, kursların amacı ve plan-programlarını, eğiticilerinin niteliklerini, kursların ne sıklıkta denetlendiğini, konuyla ilgili uzman denetmeninin bulunup bulunmadığını, kursların güncel ve/veya geçmiş denetleme raporlarının bulunup bulunmadığını" açıklamasını istedi.