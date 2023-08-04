Maviş, “DAÜ, Atatürk Öğretmen Akademisi’nden sonra eğitim alanında topluma kazandırılmış ikinci yüz akımızdır. Kurumun sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için hükümet üzerine düşeni yapmalı ya da yapılması için sendikaların ortaya koyduğu vizyona teminat sağlamalıdır” dedi. Yüksek İdare Mahkemesi, AKSA ile imzalanan Kalecik III sözleşmesine ilişkin başvuruyu ele almaya başladı

Yazılı açıklamasında DAÜ’deki durumu değerlendiren Maviş, üniversitenin sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için sendikaların gösterdiği gayreti ve fedakârlığı DAÜ rektörünün, Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun, Eğitim Bakanı’nın ve hükümetin göstermediğini savundu.

Krizin bir ucunda üniversitenin doğru yönetilememesi varsa, diğer ucunda da yükseköğrenime patron gözüyle bakılması olduğunu söyleyen Burak Maviş, “Eğitimi metaya, öğrenciyi müşteriye, akademisyeni de köleye dönüştüren bu düzenin krize katkısı açıktır” ifadesini kullandı.

DAÜ’deki krizi Kıb-Tek’te yaşananlara benzeten KTÖS Genel Sekreteri Maviş, DAÜ’de de süreci baltalayanlar olduğunu ifade ederek, niyetlerini sorguladı.

Maviş, ODTÜ’de yaşananlarla ilgili de uyarıda bulunduklarını anımsatarak, “DAÜ’deki kriz doğru yönetilmezse bütün yükseköğrenime yayılacak ”dedi.