banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910

KTÖS yine sahnede !

BAŞYAZI
Türkiye

BAŞYAZI

03 Mayıs 2021, 04:50

Sendikal mücadele ve taleplerin arasında mutlaka olması gereken, değişmesi ve düzenlenmesi gereken haklar ve koşullar vardır ve olması da “işin doğası gereğidir” elbette.

Hiç itiraz yok.

Ancak itiraz, hala daha sendikaların uzlaşı kültürü yerine çatışma kültürü ile hareket ederek “bilindik oyunlar ve aktörler ile bilindik oyunları” sahneye koyarak toplumsal barışı bozma eylemlerinin sürmesine.

Ha bir de, gündüz sokakta başka, gece kapalı kapılar ardından yaşanan gel-gitlere var itiraz.

Çalışanlar ile sokakta devrimci(!) ruh ile yürüyüp de özel toplantılarda bambaşka karaktere bürünen “sendikacılara!”, var itiraz.

Hükümetler ve sendikalar arasında sürekli oynanan ve adı hak arayışı ve sendikal mücadele ! konulan  bir “al gülüm ver gülüm” oyunu olduğu da diğer bir gerçek.

Sendikal hakların değil ancak sendika-siyaset (Hükümetler) arasındaki çarpık ilişkilerin doğurduğu sonuçların Devlet ve Kıbrıs Türk toplumuna bir fayda sağlamadığı da ortada.

Her şeye karşı çıkmak da olmamalı, sendikacılık.

Sendikal çalışmalar, kamusal faydanın ötesine taşarak, ne iş takipçiliği, ne ihale fırsatçılığı/fesatçılığı, ne de siyasi şovlara alet de olmamalı.

Ve yine bilindik sloganlar ve üst perdeden bir bakış ile KTÖS yine sahnede.

Sahnelenen trajikomedi ise sloganlar ayni, aktörler ayni, sahne ayni.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in yaptığı açıklamalarının ise akıl ve vicdan tutulmasının gölgesinde talihsizlikten öte hadsizlik ve fırsatçılık olduğu da gün gibi ortada.

Cenevre görüşmeleri sürecinde, dünyaya Kuzey Kıbrıs’ın alt yönetim olduğu algısını yaratma gayesi ile “modası geçmiş ezberler ile” konuşanların da perde gerisinde Türkiye’den para gelmesini Hükümetlerden istemesinin ise ne anlaşılır ne de açıklanabilir bir yanı var.

Nakarat da ayni; “Ankara’nın parasına da, memurlarına da ihtiyacımız yok.”

 “Ankara’nın ne parasını ne memurunu ne de kendisini istemeyiz” sloganı üzerinden “solculuk!” oynayarak, maaşların ödenememesi riski doğduğunda ise kapalı kapılar ardında Hükümetlere “Ankara’dan para isteyin telkinleri ve baskıları” yapanların yine ayni sendikalar ve zihniyet olduğu gerçeğine ne demeli?

Perde gerisinde yaşananlara ne denir bilinmez ama bilinen tek şey biraz samimiyet, dürüstlük ve şeffaflık ile birlikte “haddini bilmek” gerek.

Sendikalar ve/veya KTÖS tarafından alternatif model, öneri, çözüm, yol haritası var mı önerilen, elbette yok.

Sloganlar üzerinden kuru gürültüye devam.

Devletin Devlet gibi yönetilmesi ve kamu maliyesini güçlenerek kendi ayakları üzerinde durması amacına yönelik imzalanan “TC-KKTC Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokollerine” karşı çıkan kim?

Yine ayni sendikalar ve ayni zihniyet.

Ve yine ayni sendikalar ve ayni zihniyetin karşı çıktığı mevcut durumun daha iyiye götürülmesi için öneri, çalışma, çözüm modelini ise ortaya koymakta geri durmaları ya da eksikliklerinin ise bir açıklaması yok.

Ayni “klikler”in, solculuk ve sendikacılığın “Türkiye düşmanlığı ve Ankara karşıtlığı” üzerinden kurgulanmasının Kıbrıs Türküne zerre kadar faydası olmadığını da bile bile “ayni dili” sürdürmeleri ise düşündürücü olduğu kadar da anlaşılmaz bir tutum.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil’in ortaya koyduğu eleştirilerin ne samimi, ne şeffaf ne de gerçekçi bir yanı var.

“Ankara’da başka Lefkoşa’da başka konuşan politikacı” ile “sokakta başka perde gerisinde başka konuşan sendikacı” artık Kıbrıs Türk’ünün kaderi olmamalı.

banner338
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim