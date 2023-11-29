KTÖS Talat Akkor Basketbol Anı Şöleni tamamlandı.

Üç gün süren şölene 23 Nisan, 9 Eylül, Dr. Suat Günsel Lefkoşa, NBC Alsancak, Çağlayan, NBC Lefkoşa, Şht. İlker Karter, Yakın Doğu, Yeniboğaziçi, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük, Alayköy, Şht. Ertuğrul, Şht. Mehmet Eray ve Özgürlük İlkokulları olmak üzere toplam 15 okuldan, 23 kız ve erkek takımı katıldı.

KTÖS’ten verilen bilgiye göre, “Her çocuk spora teşvik edilmelidir” sloganı ile düzenlenen şölen maçı ise Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi ile takımlar karması arasında yapıldı.

Öğretmenleri ve öğrencileri bir araya getiren şölen, çocukların birbirleri ile olan dayanışmasının artırılması, özgüven ve iletişim becerilerinin geliştirilmesiyle bunların eğitim-öğretim hayatlarına pozitif bir etki olarak yansımasını hedefledi.

Kapanış seroemonisinde ise şölene yaptıkları değerli katkılardan dolayı Basketbol Federasyonuna da teşekkür plaketi sunuldu,