KTÖS Genel Sekreteri Maviş: “Derdimiz öğrencilerimizin bir an önce nitelikli kamusal eğitime kavuşmasıdır”

KTÖS, Maliye Bakanlığı'nın ödeme yükümlülüğünü yerine getirmediğinden Şht Yalçın İlkokulu'nda inşaatın durduğu gerekçesiyle okul önünde basın açıklaması ve eylem yaptı.

“Külliye var okul yok” ve “Nitelikli kamusal eğitim” pankartlarının açıldığı eylemde, KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Okul Aile Birliği Başkanı Halise Demirel, Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı ve El-Sen Genel Sekreteri Hüseyin Peksever birer konuşma yaptı.

Konuşmalar yapıldığı sırada okul öğretmenleri, aileler ve öğrenciler sendika temsilcilerinin arkasına dizilerek eyleme destek verdi.

-Maviş

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş konuşmasında, Şehit Yalçın İlkokulu’ndaki yarım kalmış inşaat manzarasının “utanç” verici olduğunu söyleyerek, dertlerinin öğrencilerin bir an önce nitelikli kamusal eğitime kavuşması olduğunu belirtti.

1 Nisan 2023 tarihinde Türkiye ile imzalanan Ekonomik ve Mali İş birliği Protokolünü’ nün tarihi bir olay olarak anlatıldığını ve ülkeye 26 okul, 3 hastane, Derinya’ya 192 konut, bir sağlık merkezi, bir ulusal afet ve deprem merkezi yapılacağının ifade edildiğini söyleyen Maviş, “Yeni okullar, hastaneler, konutlar nerede? Bizim bütçemiz bize yetiyorsa, protokollerdeki imzalar ile toplumu borç altına sokmak niye?” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de meydana gelen depremin üzerinden 646 gün geçtiğine dikkat çeken Maviş, ülkedeki okulların depreme dayanıklılık raporlarının ardından sadece yüzde 17’sinin güçlendirmesinin tamamlandığını söyleyerek, “Sn. Çavuşoğlu, bu durum sizi rahatsız etmiyor mu?” şeklinde konuştu.

Vatandaşın vergileri ve Merkez Bankası’nın katkısı ile oluşturulan “Deprem Fonu'ndaki” 1 milyar Türk lirasının, son bir yılda dolar karşısında yüzde 20, enflasyon karşısında yüzde 65 değer kaybettiğini dile getiren Maviş, okulların yapımı için kullanılan malzeme fiyatlarının iki katına çıktığını söyledi.

-“Bizim derdimiz çocukların koşarak geleceği okulları yaratma, eğitimde ilerleme derdidir”

“Yeni ihalelere neden kimse katılmıyor? Kontroller ve mühendisler neden zamanında ödenmiyor? İnşaatlar neden durdu? Bize bir açıklama yapacak mısın Sayın Berova?” sorulaırnı soran Maviş, “Bizim derdimiz geçim derdidir. Bizim derdimiz konteynerden kurtulma derdidir. Bizim derdimiz nitelikli kamusal hizmetlere ve sağlık hakkına kavuşma derdidir. Bizim derdimiz çocukların koşarak geleceği okulları yaratma, eğitimde ilerleme derdidir. Bizim derdimiz trafikte çile çekmeyeceğimiz, sokaklarda güvenli dolaşabileceğimiz, soğuk kış gecelerinde elektriksiz kalmayacağımız bir ülke yaratma derdidir.” dedi.

Şehit Yalçın İlkokulu’ndaki yarım kalmış inşaat manzarasının “utanç” verici olduğunu söyleyen Maviş, “Maraş’ın harap hali gibi Lefkoşa’nın göbeğinde bir yapı oluştu. İnşaat durdu. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz belirsiz bir tarihe kadar konteynerlere hapsedildi.” ifadelerini kullandı.

Hükümet edenlere seslenen Maviş, “Bu okulda hepimiz eşitiz, girecek binamız yok, hayalet bir okul manzarasına her zaman birlikte günaydın diyoruz. Bu okulun çocukları Mecliste sizi izlerken nasıl çalışkanım, doğruyum diyecek. Bu okulun halini gördüğünde memleketini nasıl sevecek.” dedi.

-Demirel

Okul Aile Birliği Başkanı Halise Demirel de konuşmasında, geçen yıl şubat ayından itibaren 3 konteyner sınıfla başlayan sürecin, bu yıl 8 konteyner sınıfa çıkarak okulun konteyner okula dönüştürüldüğünü kaydetti.

Bir bölümü tamamen yıkılan bir bölümüne ağır güçlendirme başlatılan binaların yerine neden yenisinin yapılmadığını soran Demirel, “Çocuklarımız tamamen konteyner sınıflara hapsedilmiş, oyun alanları kısıtlanmış, gölge alanları kalmamış bir şekilde eğitimlerine devam etmeye çalışıyorlar, okul yönetimi ve öğretmenlerimiz tüm bu zorluklara rağmen ellerinden gelen gayreti göstermektedir.” dedi.

Burada eğitim alan öğrencilerin, diğer devlet okullarında okuyan öğrencilerle eşit, sağlıklı koşullar, güvenli ve sağlam binalarda okumayı hak ettiklerine değinen Demirel, “Biz veliler olarak güçlendirilecek binamızın bir an önce inşaatının tamamlanmasını, diğer binamızın projelendirilip inşaatına başlatılmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.

-Bıçaklı

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı da, okul inşaatlarının yapımının tamamlanmamasını ve öğrencilerin konteyner sınıflarda okutulmasını eleştirdi.

Bir an evvel bu okulların tamirat ve tadilatının bitirilmesi çağrısında bulunan Bıçaklı, kendilerini istemedikleri bir şey yapmaya mecbur bırakılmamalarını istedi.

Okulda basın açıklaması yapmak için bulundukları sırada polis görevlilerinin sayısının fazla olmasının da doğru olmadığını dile getiren Bıçaklı, “Burada eylem hakkımızı kullanıyoruz. Artık yetti.” dedi.

-Peksever

El-Sen Genel Sekreteri Hüseyin Peksever de konuşmasında, Türkiye’de 6 Şubat tarihinde yaşanan depremden ders alınması gerektiğini dile getirerek, “Biz bugün buraya geçmişte yaşanan acıların tekrar yaşanmaması için geldik.” dedi.

Binaların yapılması için ülkenin imkân ve olanaklarının mevcut olduğunu dile getiren Peksever, “Mevcut olmayan iradedir.” şeklinde konuştu.