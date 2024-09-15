Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) tarihte ilk defa okulların açılamadığını kaydederek, “İstikrar bu mu?” diye sordu.

KTÖS’ten yapılan açıklamada, olağanüstü hal, savaş veya doğal afet olmadığı ülkede, okulların açılmasını erteleme kararının okullardaki şantiye, tadilat, kadro vb. sıkıntılarla da ilgisi olmadığı kaydedilerek, “Kurultay’ı olağanüstü hal durumuna sokan, gençleri oy olarak gören, devletin imkanlarını parti başkanlığı için ranta dönüştürenlere ne söylesek az.” denildi.

- KTÖS’ten yarın buluşma çağrısı

Yaşanılan olayın basit bir olay olmadığı savunulan açıklamada, “Devlet imkanlarını kendi yararına kullanmaktır. Ortada çıkar çatışması vardır.” ifadeleri kullanıldı. “Çocukların eğitimini kendi çıkarları için kullananlara söyleyecek sözümüz, mesajımız var” denilen açıklamada, yarın saat 9.20’de Elçilik önünde buluşulması çağrısında bulunuldu.

“Hafta sonu öğrencileri için hazırlık yapan öğretmenlerin, okul yöneticilerinin emeği, yetiştirme telaşı, okulların açılmasını dört gözle bekleyen ilk defa okula başlayacak minik öğrencilerin hayallerini ‘başkanlık sevdasıyla’ baltaladılar.” denilen açıklamada, okullardaki eksikliklere dikkat çekilerek, şu sorular yöneltildi:

“1 haftada konteyner normal sınıfa mı dönüşecek? 1 haftada kullanım dışı binalar yıkılıp, yerine yenisi mi yapılacak? 1 haftada güçlendirme çalışmaları bitecek mi? 1 haftada elektrik, su, internet gibi münferit sıkıntılar yaşayabilecek okullarımız, bu sorunlardan kurtulacak mı?”

Açıklamada, okulların son durumuna ilişkin ise şunlar paylaşıldı:

“Kullanım dışı binası olan okul sayısı 19, konteyner kurulan okul sayısı 25, güçlendirme çalışması tamamlanan okul sayısı 10, tadilatların devam ettiği okul sayısı 8, raporlaması tamamlanmayan okul sayısı 39, geçici öğretmen ihtiyacı 240, mülakatı tamamlanıp atanmayan öğretmen sayısı sıfır, mülakata hala çağrılmayan özel eğitim öğretmeni ihtiyacı 10, hatalı tüzük sonucu mağdur olan rehber öğretmenlerin durumu belirsizliğini koruyor.”