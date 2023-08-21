Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) heyeti Halkın Partisi’ni ziyaret ederek, eğitimde yaşanan sorunlar konusunda hazırladığı çalışma raporlarını sundu.

HP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, heyetler arası görüşmede, okullarda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener başkanlığındaki heyete, Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz, İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri Hamide Avcıbaşı ve stajyer Yağmur Baytaroğlu eşlik etti.

Genel Başkanı Kudret Özersay başkanlığındaki Halkın Partisi heyetinde ise, Eğitim Çalışma Grubu üyeleri Duygu Uzun, Mehmet Özbilgehan ve Kürşat Köseoğlu yer aldı.

-Uzun: “Tam gün eğitime eksiklikler giderilip geçilmeli”

Halkın Partisi Eğitim Çalışma Grubu Koordinatörü Duygu Uzun görüşme sonrası yaptığı açıklamada, KTÖS’ün, sorunların tespiti ve çözümü açısından ciddi ve bilimsel çalışma yaptığını belirterek, Eğitim Bakanlığı’nın, tespitleri dikkate alması gerektiğini kaydetti.

Özellikle özel okullar ile devlet okulları arasında imkanlar bakımından açılan uçurum nedeniyle sosyal adaletsizliklerin daha da derinleştiğini ifade eden Uzun, devlet okullarının fiziki alt yapısı ve eğitime dair eksikliklerinin tamamlanmasının ardından kademeli olarak tam gün eğitime bir an önce geçilmesi için toplumsal bir seferberlik başlatılmasının şart olduğunu belirtti.

“İçi doldurulmadan, müfredat ve alt yapı açısından hiçbir çalışma yapılmadan tam gün eğitime geçilmek istendiği” eleştirisi yapan Uzun, “Oysa tam gün eğitime eksiklikler giderilip geçilmelidir” dedi.