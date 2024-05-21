Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nın (KTOEÖS) cuma günü düzenleyeceği panelde şiddet ve zorbalıkla ilgili anketin sonuçları değerlendirilip, çözüm önerileri ortaya konacak.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, konuyla ilgili açıklamasında, son yıllarda okullarda artan şiddet ve zorbalık nedeniyle cuma günü sendikanın Lefkoşa merkez binasında yapacağı panelin 18.00'de başlayacağını belirtti.

Panel konuşmacı olarak Doç. Dr. Yasemin Sorakın Ballı (YDÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanı / K.T. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği Üyesi); Aysel Çeliktaşlılar ( Rehber Öğretmen / K.T. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi); Çilen Ulusoy ( KTOEÖS Yönetim Kurulu Üyesi / Lefke Gazi Lisesi Disiplin Kurulu eski üyesi); Yavuz Tamakan (İrsen Küçük Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı katılıyor.