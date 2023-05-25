KTOEÖS bugün de grevde… Sendika yetkilileri, Geçitkale’deki Cumhuriyet Lisesi önünde açıklama yaptı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) 08.30-11.30 saatleri arasında örgütlü olduğu tüm okullarda greve giderek, Geçitkale’deki Cumhuriyet Lisesi önünde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına; sendika yetkililerinin yanı sıra Cumhuriyet Lisesi Okul Müdürü Ahmet Billuroğlu, Okul Aile Birliği Başkanı Songül Fidan ve öğretmenler de katıldı.

-Eylem

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Lisesi binasının depreme dayanıksız olduğu tespit edilen bir okul olduğunu ancak okul boşaldıktan sonra tavanın çöktüğünü ve yıkılmaya devam ettiğini belirtti.

Bakanlığın çözüm olarak okulu Yeniceköy’deki eski polis okuluna taşıdığını hatırlatan Eylem, ancak yeni okulda sıkıntılarla karşılaşıldığını ifade ederek, bunları ulaşım, sınıfların yapısı, laboratuvar, atölyeler olmaması olarak sıraladı. Yeniceköy’deki binanın okul olarak yeterli olmadığını dile getiren Eylem, öğretmenler ve okul idaresinin, özveride bulunup, geçici çözüm olarak bunu kabul ettiğini söyledi.

Binanın depreme dayanıklı olup, olmadığının tespitinin Bakanlık tarafından yapılıp, ilan edilmediğini kaydeden Eylem, gelecek yıl ne olacağının belli olmadığını belirtti. Depreme dayanıksız 5 okul arasında Cumhuriyet Lisesi’nin de olduğunu ifade eden Eylem, Bakanlığın ivedilikle buna çözüm bulması gerektiğini kaydetti.

“Milli Eğitim Bakanı’nın eğitimin gerçek sorunlarıyla ilgilenmek yerine öğretmeni dize getirmeye, öğretmenin haklarına saldırmaya devam ettiğini” ileri süren Selma Eylem, özellikle depreme dayanıksız olduğu tespit edilen okullarla ilgili çözüm üretilmesi, planlama yapılması için çağrı yaptı.

KTOEÖS Başkanı Eylem, “Sayın Bakan yasayı geri çeksin, dayatmadan vazgeçsin hep birlikte eğitimin gerçek sorunlarını çözmek için bizler destek vermeye hazırız” diye konuştu.

-Gökçebel

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile nakillerle ilgili görüştüklerini ifade ederek, Milli Eğitim Bakanı’nı eleştirdi ve “Gelecek yılı da gözden çıkardığı açık, net ortadır” dedi.

“Müsteşar başkanlığındaki müdürlerle nakillerle ilgili protokol konusunda anlaştıklarını ancak Bakana gittiğinde imza atılamayacağının söylendiğini” savunan Gökçebel, Bakanlığın nakil çalışmalarına başlamamasının, öğretmen alınmaması, öğretmenlik sınavının yapılmaması demek olduğunu ifade etti.

Aynı anda Türkiye Cumhuriyeti web sayfasında yurtdışı görevlendirilmek üzere sınava çağrılan öğretmenlerin genişletildiğini kaydeden Gökçebel, bugün ülkede gençler işsizken, 280’e yakın Türkiye Cumhuriyeti’nden öğretmen geldiğini, buna Matematik, Edebiyat, Bilgisayar, Fen Bilgisi ve birçok alana genişletilmesinin ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Lisesi binasının aylardır boşaltıldığını ancak tek bir adım atılmadığını dile getiren Gökçebel, “okulun, okul olmaktan çıkmak üzere olduğunu ancak bakanlığın ortada olmadığını” öne sürdü.

“Milli Eğitim Bakanı’nın kaosu gelecek yıla taşımak istediğini” iddia eden KTOEÖS Genel Sekreteri Gökçebel, “geçiciliğin, Öğretmenler (Değişiklik) Tasa Tasarısı’na eklenmeye ve Kamu Hizmeti Komisyonu’nda öğretmenler sınav tüzüğünde değişiklik yapılmaya çalışıldığını” savundu.

Eğitim sorunları konuşulmak istenirse öğretmen, idareciler ve okul aile birliklerinin hazır olduğunu belirten Gökçebel, “Siz neredesiniz?” diye sordu. Gökçebel, “genelgelerle, öğretmenlerin susturulup, eylemlerin bitirilemeyeceğini, öğretmene diz çöktürülemeyeceğini” kaydetti.

-Billuroğlu

Cumhuriyet Lisesi Okul Müdürü Ahmet Billuroğlu da, Yeniceköy’deki eski polis okulunda eğitimin sürdürüldüğünü ifade ederek, “Ancak bizim okulumuz burası” dedi.

Öğretmen ve öğrencilerin okullarına geri dönmenin beklentisi içerisinde olduğunu dile getiren Billuroğlu, bina incelemeleri çok önce yapılmasına rağmen hala raporun çıkmaması ve belirsizliğin yaşanmasının gelecek eğitim yılının nasıl başlayacağı kaygısını yarattığını ifade etti.

Okula Tatlısu bölgesinden gelen öğrenciler olduğuna işaret eden Billuroğlu, öğrencilerin, aileleriyle birlikte okul değiştirmeyi değerlendirdiğini anlattı. Geçitkale’deki Cumhuriyet Lisesi binasının tarihi ve köklü bir bina olduğunu vurgulayan Billuroğlu, “Burada okulun hafızası, belleği yatmaktadır” dedi.

Okuldaki konferans salonunda değerli eşyalar olduğunu, Avrupa Birliği’nin projesi olarak yapılan laboratuvarın da çok iyi durumda ancak atıl durduğunu belirten Billuroğlu, sınıflarda akıllı tahtaların da olduğunu anlatarak, belirsizliğin ortadan kalkmasını talep etti.

-Fidan

Okul Aile Birliği Başkanı Songül Fidan da, birlik olarak defalarca Bakanlığa gidip, müracaatta bulunduklarını, eylem yaptıklarını anlatarak, okulun apar topar Yeniceköy’e taşındığını söyledi.

Öğrencilerin hala yeni okula adapte olamadığını, benimseyemediğini ifade eden Fidan, “Grevin yanındayız, sonuna kadar da destekçisiyiz. Bir an önce ivedilikle okullarımıza ne yapılacaksa haber bekliyoruz” diye konuştu.

-Sorular…

“Grevi sonlandırmak için tek talebiniz Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesi mi?” sorusu üzerine KTOEÖS Başkanı Eylem, “Yasa tasarısının geri çekilmesi bizim için bir adımdır, bir iyi niyettir ancak eylemlerimiz devam edecektir” dedi.

Eğitimdeki sorunların çözümü için eylemlerine devam edeceklerini dile getiren Eylem, “Ancak iyi niyet olarak öncelikle yasa tasarısının geri çekilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

KTOEÖS Genel Sekreteri Gökçebel ise, aynı soruya yanıt olarak, bakanlıkla sağlıklı bir diyalog kuramadıklarını belirterek, “Biz eylemlerimizi sonlandırsak bile okulların açılması, sıkıntılar, akademik takvimin tekrar düzenlenmesi, çocukların ne olacağı, gelecek yılı nasıl kurtaracağımız bir problemdir” dedi.