Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS),özellikle 2008’den sonra atanan öğretmenlerin ekonomik, sosyal, emeklilik ve çalışma koşullarıyla ilgili konuları görüşmek, çözüm bulunmasını talep etmek için perşembe günü saat 10.00’da Maliye Bakanlığı önünde olacaklarını açıkladı.

KTOEÖS Örgütlenme Sekreteri Erkan Bulak yaptığı yazılı açıklamada, sürekli gündeme getirip mücadele edilmesine rağmen, sosyal güvenlik ve göç yasalı çalışanlar arasında dahi yasal haklar bakımından uçurumlar, farklılıklar yaratıldığını, bazı kesimlere imtiyazlar tanındığını belirtti. Bulak, defalarca hükümete, siyasi partilere, Meclise, Eğitim Bakanına, Maliye Bakanına yazılı ve sözlü olarak sorunları iletmelerine ve sözler almalarına rağmen, sorunların çözümü için adım atılmadığını gördüklerini kaydetti.

Bulak, Öğretmen Yasası’nın 101. Maddesine de işaret ederek ‘‘Ekonomik ve sosyal durumlarını korumak, geliştirmek ve çalışma esaslarını düzenlemek’’ için öğretmen sendikaları ile işveren olarak hükümet adına maliye işleriyle görevli bakanlık arasında her yıl görüşmeler yapılmasının emredildiğini hatırlattı.

Erkan Bulak, özellikle 2008’den sonra atanan öğretmenlerin ekonomik, sosyal, emeklilik ve çalışma koşulları ile ilgili ivediliği anlatan yazılı verilmiş veya defalarca yüz yüze belirtilen konuları görüşmek, çözüm bulunmasını talep etmek için 22 Ağustos Perşembe günü saat 10.00’da Maliye Bakanlığı önünde olacaklarını aktardı.