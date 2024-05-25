Öğretmenler, okullardaki sınavlardan sonra eyleme katılacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, pazartesi günü saat 11.00’de Başbakanlık önünde yapılacak eyleme katılacağını duyurdu ve tüm öğretmenlerle halka, eyleme destek ve dayanışmada bulunma çağrısı yaptı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yazılı açıklamasında, ülkenin toplumsal yok oluşa doğru sürüklendiği bir dönemde, üretime, hayvancılara yapılan dayatma ve saldırıların kabul edilemeyeceğini belirtti.

Eylem, “Bu dönemde, her kesimin, toplumsal varoluş gereği, bu saldırılara karşı 27 Mayıs Pazartesi günü saat 11.00’de yapılacak eyleme destek olma sorumluluğu vardır. Ülkemiz, geleceğimiz, çocuklarımız için öğretmen de okullarımızda yapılacak sınavlar sonrası eylemde olacaktır. KTOEÖS olarak orada olacağız. Tüm öğretmenlerimize ve halkımıza eyleme destek ve dayanışma çağrısı yapıyoruz.” İfadelerini kullandı.