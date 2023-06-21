“Sınıf sayıları 26 öğrenci üzerinde oluşturulmalı, yasa dışı kayıt ücretinin alınmamalı”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, KTOEÖS olarak okul idarelerine yaptıkları çağrıyı kamuoyuyla paylaştı.

Eylem gönderilen çağrıyı şöyle aktardı:

“Değerli Müdür ve Müdür Muavinlerimiz: Kadro Tüzüğüne göre sınıf sayılarının 26 öğrenci üzerinde oluşturulmaması ve kayıtların buna göre yapılmamasını, ayrıca yasa dışı kayıt ücretinin alınmamasını önemle rica ederiz.”

Eylem açıklamasında şunları da kaydetti:

“Kalabalık sınıflara çözüm üretmeyen, Türkçe bilmeyen öğrencilere yönelik oryantasyon düşünmeyen, depreme dayanıksız okullarla ilgili öngörüsü, çalışması ve planlaması olmayan, okullara bütçe ayırmayıp kaderine terk eden, öğretmen nakilleri sürecini sürekli sabote eden ve okulların eksik kadrolarla açılamayacak olmasını umursamayan ve bunun gibi eğitimin yığınla gerçek sorunlarını gözden çıkarıp kamuoyunu yanıltan, öğretmene saldıran UBP-DP-YDP hükümetine ve Eğitim Bakanına hatırlatırız: Eğitimde gerçek sorunlar ortada duruyor!”

TAK