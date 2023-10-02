Bazı okullarda "öğleden sonraları derse girmeme eylemi" başlatan, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Lefkoşa’da Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi önünde basın açıklaması yaparak eylem gerekçelerini paylaştı.

KTOEÖS, eylemlerin, grev olmadığını ve okullarda dönüşümlü yapılacağını, okulların da günlük açıklanacağını, örneğin bugün sabah okullarda ders yapıldığını ancak öğleden sonra 19 okulda eylem yapılacağını belirtti ve sorumlusunun Milli Eğitim Bakanlığı ve bakanın olacağını savundu.

-"Bugün 19 okulda öğleden sonra eylemdeyiz"

Öğretmenlerin de katıldığı basın açıklamasında konuşan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, özelde bu okulda genelde de tüm okullarda yaşanan sorunları ve neden eylemde olduklarını kamuoyuyla paylaşmak amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini söyledi.

Hükümet ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın, hiçbir hazırlık yapmadan tam gün eğitime geçtiğini, “ben yaparım olur” mantığıyla hareket ettiğini savunan Eylem, mevcut tam gün eğitim denen hareketin eğitimde kaos yaratacağını, güvenlik, beslenme sorunu yarattığını anlattı.

Bunun, öğretmene ve sendikaya karşı dayatma olduğunu öne süren Eylem, öğretmenin kararlılıkla mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

Basın açıklaması yaptıkları Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi'nde bekçi, bahçe kapısı, çocukların oturacağı yer, ağaç, gölge yani dinlenecek yer ve güvenlik olmadığını ifade eden Eylem, okulda 500 öğrenci ama küçük bir kantin bulunduğunu, ayrıca maddi durumdan dolayı çocukların aç kalacağını kaydetti.

Öğretmenlerin çocuklara destek verdiğini anlatan Eylem, okulun altyapısının eksik olduğunu, soyunma odası, kâğıt, internet gibi eksikler gördüklerini belirtti.

Sınıfların yetersiz ve kalabalık olduğunu da ifade eden Eylem, verimli bir eğitim verilemediğine işaret etti. Eylem, velilerden de öğrencilerin aç kalacağı ve güvenlik riskine karşı dikkat çeken sendikaya destek verilmesini istedi.

Eylem, bu şartlarda tam gün eğitimin doğru olmadığını ancak yeterli altyapı donanım yapılırsa tam gün eğitme geçilebileceğini ifade ederek, bunun dışındakinin “dayatma” olduğunu savundu.

Sendika genel sekreteri Tahir Gökçebel de, Milli Eğitim Bakanının eğitime verebileceğinin kalmadığını savunarak, “istifa” çağrısı yaptı, eleştirilerde bulundu.

Öğretmenler Yasası kapsamında birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirten Gökçebel, velilerden de sendikaya destek istedi.

-Öğleden sonra ders yapılamayacak okullar

KTOEÖS'ün açıklamasına göre bugün "Bayraktar Ortaokulu, Bekirpaşa Lisesi, Değirmenlik Lisesi, Demokrasi Ortaokulu, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Erenköy Lisesi, Esin Leman Lisesi, İrsen Küçük Ortaokulu, Kurtuluş Lisesi, Lapta Yavuzlar Lisesi, Lefke Gazi Lisesi, Mehmetçik Ortaokulu, Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi, Namık Kemal Lisesi, Osman Nejat Konuk Ortaokulu, Polatpaşa Lisesi, Şehit Turgut Ortaokulu, Şehit Zeka Çorba Ortaokulu, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu"nda öğretmenler öğleden sonraki derslere girmeyecek.