Sendika okuldaki öncelikli sorunların kalabalık sınıf sayısı, yabancı öğrenci sayısı, öğretmen kadrolarındaki eksiklik ve kantin, tuvalet yetersizliği olduğunu açıkladı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Lapta Yavuzlar Lisesindeki sorunlar nedeniyle eylem ve basın açıklaması yaptı.

Okuldaki sorunları, kalabalık sınıflar, artan yabancı öğrenci sayısı, güvensiz binalar, kalabalıklaşan sınıf sayısı, konteyner sınıflarla sınıf eksikliği sorununa çözüm bulunmaya çalışılması, öğretmen kadrolarındaki eksiklik, kantin ve tuvaletlerin yetersizliği olarak sıralayan sendika yetkilileri ve okuldaki üyeleri siyah giyerek ve siyah balonlar bırakarak bu durumu protesto etti.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, yeni ders yılıyla birlikte, ülke genelindeki okulları gezerek, eksiklik ve sorunları kamuoyuna aktarmaya çalıştıklarını belirtti.

Lapta Yavuzlar Lisesinde, kalabalık sınıflara çözüm olarak 4 konteyner sınıf oluşturulduğunu, öğrenci ve öğretmenlerin nefes alacağı alanların kısıtlandığını, 14 eksik öğretmen kadrosunun tamamlanmadığını dile getiren Eylem, bakan Çavuşoğlu’nu, yeni eğitim yılında her şeyin yolunda olduğu algısı yaratmaya çalışmakla eleştirdi.

Birçok okulda olduğu gibi Lapta Yavuzlar Lisesinde de yaşanan yabancı öğrenci sorununa bakanlığın kayıtsız kaldığını savunan Eylem, okul yönetiminin ise kendi içinde kurslarla sorunu çözmeye çalıştığını söyledi.

Okulda 6’sı kız, 6’sı erkek öğrenciler için tek giriş çıkışlı sadece 12 tuvalet bulunduğunu dile getiren Eylem, okul tuvaletlerinin de bin öğrenciye yetersiz olduğunu belirtti.

Selma Eylem, bakanlığı, ders sayısını arttırarak tam güne geçtim algısı yaratmaktan da vazgeçmeye davet etti.

Eylem, bu şartlarda tam gün eğitme geçilmesinde en büyük zararı öğrencilerin göreceğini belirterek, onları eylemlerine destek vermeye davet etti.

Basın açıklamasının sonunda sendika temsilcileri ve öğretmenler, bakanlığın yarattığını belirttikleri "eğitimde her şey yolunda" algısını, siyah balonları gözkyüzüne bırakarak protesto etti.