KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, “Kamu kaynaklarının yağması durdurulmalıdır.” dedi.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel yaptığı yazılı açıklamada, gelir dağılımının bozulduğu, fakirleşmenin çoğaldığı, alım gücünün düştüğü, toplumsal bölüşüm adaletsizliğinin arttığı ülkede kamusallığın çok daha önem kazandığını kaydetti.

İnsanların doğuştan eşit doğduğu ancak olanaklara, ulaşılamayanlar yüzünden sınıfsal tabakalaşmada uçurumların oluştuğu kapitalist sistemde toplumsal eşitliği sağlamaya çalışan yegâne kavramın “kamusallık” olduğuna dikkat çeken Gökçebel, toplumsal eşitsizlikleri dengelemeye çalışan, fakirlere dayanma gücü veren kamusal alanların sosyal devlet anlayışıyla korunması ve kamusal hizmetlerin nitelikli ve ulaşılır hale getirilmesi gerektiği belirtildi.

Gittikçe derinleşen sınıfsal eşitsizliklerin ancak bu şekilde azaltılabileceğini dile getiren Gökçebel, toplumların gittikçe “asilzadeler” ve “köleler” olarak ayrılmasını tetikleyen kapitalist yapıyı dengeleyen en önemli unsurun kamusal eğitim, sağlık, kamusal parklar, denizler, alanlar, kurumlar vb. kamusal imkanlar olduğunu kaydetti.

“Komik veya hiç vergi ödemeyen multi birkaç zenginin kârları devlet bütçesini geçerken, geniş kesimler açlığa mahkûm edilmiştir. Buna rağmen Kamu Kaynakları sürekli yerli ve yabancı bu doyumsuzlara aktarılmaya devam etmektedir.” ifadelerini kullanan Gökçebel, Anayasa’nın 38. maddesine göre kıyıların açıkça kamu malı olduğunu, kamu malı olan kıyılara yüz metreden yakın inkişaf yapılmasının da yasaklandığını belirtti.

Girne Belediyesi'nin kıyıların peşkeşine karşı mücadelesine destek verdiklerini de bildiren Gökçebel,

“Kamusal alanların, malların, kurumların yabancı şirketlerin, sermayenin elinden alınmasını, kamusal hizmetlerin nitelikli hale getirilmesinin, ulaşılır yapılmasının önemine dikkat çekmektedir. Sanayi Holding, KTHY, Peyak, Eti, Hava Limanı, Su, Telefon, Elektrik, Eğitim, Sağlık …vs kamusal olmaktan çıkarılıp zenginlere peşkeş çekilmesi sonuçlarının halkımıza dayattıkları ortadadır. Bu yüzden özelleştirme yerine kamulaştırılma politikasının önemini tekrar hatırlatmakta yarar vardır.” dedi.