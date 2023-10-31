Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), bugün öğleden sonra, Türk Maarif Koleji, 20 Temmuz Fen Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Osman Örek Meslek Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Şehit Zeka Çorba Ortaokulu, Oğuz Veli Ortaokulu, Karpaz Meslek Lisesi, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’nde eylemde olacağını açıkladı.

KTOEÖS Yönetim Kurulu adına Sendika Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada, “Öğrencilerimizin aç kaldığı güvenliklerinin risk altında olduğu, konteynerlere mahkûm edildiği hazırlık, organizasyon yapmadan ‘tam gün’ diyerek kamuoyunun yanıltıldığı dayatmaya ve dönüştürmeye karşı boyun eğmeyeceğiz” diyerek, bugün dokuz okulda eylemde olacaklarını duyurdu.

Eylem açıklamasında devamla şunları kaydetti:

“Bakanlık deprem riski olan okullarımızda da, diğerlerinde de tek bir çivi çakılmasını, gerekli bakım, onarım, tamirat, güçlendirme yapılmasını sağlamak yerine okullarımızı konteynerlerle doldurmuştur. Bunun yanında, bakanın dökülen okullarımızla ilgili sorumluluğunu öğretmene, okul idarelerine ve öğrencilerimize yıkmaya çalışması da kabul edilemezdir. Öğretmeni, sendikasını itibarsızlaştırmaya çalışan, dayatmayla, yasa dışı genelgelerle baskı altına almaya çalışan, tehditle öğretmeni yıldırmaya çalışan anlayışa karşı mücadelemize devam edeceğiz.”