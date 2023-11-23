Kıbrıs Türk Öğretmenler Derneği (KTÖD), öğretmenlerin bir nesilde biriken görgü, terbiye ve bilgiyi diğer nesillere aktaran toplumun en önemli parçası olduğunu kaydetti.

KTÖD Başkanı Ümit Serdaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 24 Kasım’ın Türk öğretmelerinin şeref günü, ona olan saygıyı yenileme ve onun yüceliğini anma günü olduğunu belirtti.

Serdaroğlu, 24 Kasım’ın tüm yaşamı boyunca kendini büyük Türk ulusuna adamış olan ve devrimlerine harf devrimini de ekleyerek yeni harflerin öğretilmesinde başöğretmenlik görevini üstlenen Ulu Önder Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği gün olduğuna işaret etti.

İnsanların hayatla mücadelesini sağlayan, refaha ve haysiyete dayanan bir yüksek hayat tarzını mümkün kılanın öğretmenler olduğunu söyleyen Serdaroğlu, “Milletler ve ülkeler arasında bilgi eksikliği sebebiyle gelişmişlik farkı olmasının sebebi yine öğretmenlerdir. Öğretmenler insanları hayata hazırlayan bilgi ve kültür veren onları şekillendiren insan mimarlarıdır” dedi.

Ümit Serdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Her geçen gün Cumhuriyetimizi her alanda geliştiğini görmekten mutluluk duymaktayız. Bu gelişmelerde toplumu meydana getiren fertleri şekillendirip bilgi ve kültür ile donatıp toplum hizmetine sunan öğretmenlerimizin bu uğraşları unutulmamalıdır. Yeni nesiller yetiştirmek gibi toplumun en zor ve fazla sorumluluk isteyen işini yüklenen öğretmenlere devletin gücü ölçüsünde en fazlasını vermesi gerekmektedir. 24 Kasım Öğretmenler Günü Türk Öğretmelerinin şeref günü, ona olan saygıyı yenileme ve onun yüceliğini anma günüdür"