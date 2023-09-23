Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB) eski Genel Başkanlarından Ahmet Ulaş, 26 Eylül Salı günü saat 19:00’da Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) konferans salonunda yer alacak etkinlik ile anılacak.

KTMMOB’dan verilen bilgiye göre, 1976-1983/1999-2001 yıllarında İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyeliği, 2001-2008 yıllarında ise KTMMOB Genel Başkanlığı görevlerinde bulunan Ahmet Ulaş’ı anma etkinliğinde, "Ulaş ile aynı dünya görüşüne sahip ve arkadaşı olan Türkiye Dikili Belediyesi’nin Belediye Başkanı Osman Özgüven’in görev süresince yaşadıklarını konu alan 'Komünist Osman' isimli belgesel" gösterilecek.

Etkinlik çerçevesinde belgeselin Yönetmeni Gazeteci Gökmen Ulu ve Yapımcısı Oben Ulu’nun katılımıyla söyleşi de yapılacak.

“Komünist Osman” belgeseli; siyasi yaşamını SODEP, SHP, CHP’de sürdüren, 1984-1994 ve 2004-2013 yılları arasında İzmir Dikili Belediye Başkanlığı yapan, aynı zamanda Türkiye ekoloji hareketinin önderleri arasında yer alan, insan hakları savunucusu ve barış aktivisti olan, toplumcu belediyecilik uygulamalarıyla dikkat çeken, ağır bedeller ödemiş “Komünist Osman” lakaplı "Osman Özgüven ve yoldaşlarının" serüvenini anlatıyor.