Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) ile bir araya geldi.

KTMMOB’den yapılan açıklamaya göre, KTMMOB binasında geçen hafta gerçekleşen toplantıya KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır, KTMMOB önceki dönem Genel Başkanı Seran Aysal, DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Aziz Kaya, Genel Başkan Yardımcısı Özcan Güngör, Genel Sekreter Enes Yılmaz, İstanbul Şube Başkanı ve Teknik Müşaviri Tarkan Tüzmen, Adana İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Recep Kurtoğlu, KKTC Şube Başkanı ve Teknik Müşaviri Ahmet Suyanı, Mali ve İdari İşler Başkanı Nurullah Hamidi katıldı.