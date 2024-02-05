Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), 6 Şubat depreminin birinci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, felakette kaybedilen canların acısının geçmeyeceği kaydedildi.

Mesajda, “İlk günden itibaren, ihmalin depremden daha büyük felaketlere yol açtığını ve açacağını söyleyerek, alanında uzman tüm üyelerimizle ihtiyaç duyulan her yerde aklımız ve kalbimizle olduk, olacağız” denilerek, ihmalin depremden daha büyük felaketlere yol açtığı vurgulandı.

KTMMOB’nin alanında uzman tüm üyeleriyle ihtiyaç duyulan her yerde olduğunun ve olacağının belirtildiği açıklamada, “Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın, şampiyonlarımızın, tüm canların acısı bugün de kalbimizde; yaşananların izleri bugün de aklımızda… Kaybettiğimiz canlarımızı, yaşananları ve yaşatanları Unutmayacağız, unutturmayacağız” ifadeleri kullanıldı.