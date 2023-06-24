“Kişmir’in başına gelen basın ve ifade özgürlüğüne tahammülsüzlüğün yeni örneği”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), gazeteci Ali Kişmir’in yazdığı bir makalenin sansürlenmesinin basın ve ifade özgürlüğüne tahammülsüzlüğün yeni bir örneği olduğunu belirtti.

Kişmir’in sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamayla “Başarı Öyküsü” başlıklı yazısının TV20 web sayfasından kaldırıldığını, televizyon yayınlarının iptal edildiğini duyurduğuna işaret eden KTGB, Kişmir’e dayanışma belirtti.

KTGB Yönetim Kurulu yazılı açıklamasında, medyada çoğulcu görüşün çağdaş demokrasilerin olmazsa olmazı olduğu vurgulanarak, “Meslektaşımız, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’in maruz kaldığı sansürün, ülkemiz adına kara lekelerden biri olarak basın ve demokrasi tarihindeki yerini almasından büyük üzüntü duyuyoruz. ” denildi.